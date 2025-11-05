00991A預計下月開募

台股主動ETF再添生力軍，復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF（簡稱：主動復華未來50，代號：00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。

復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，隆重推出主動復華未來50ETF（00991A），以主動研究方式，從市值前150大的台灣上市、上櫃公司中汰弱留強，並挑出未來可能成為市值前50大個股，追求長期打敗台灣加權指數。

復華投信指出，00991A每單位發行價格為新台幣10元，即每張最低只要新台幣1萬元，收益分配採半年配（每年6月底、12月底進行評價），預計於12月3日至5日進行繳款募集，投資人可透過復華投信或富邦證、永豐金證、凱基證、群益證、元大證、統一證、元富證、兆豐證、華南永昌證等九家券商通路申購，卡位未來50的投資潛力。

台股第4季以來震盪走高，展望後市，復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，台股持續受惠AI蓬勃發展，中長期多頭格局可期，建議可透過主動操作的台股ETF靈活布局，掌握新高行情下的亮點產業投資報酬機會。

呂宏宇表示，市場風險情緒維持平穩，加上AI龍頭指標輝達（NVIDIA）持續拓展各產業AI合作計劃，帶領美股續攀新高，由於各大CSP業者持續上修資本支出，反映AI還在主升段，加上美國聯準會主席鮑爾也表示當前AI行情與2000年網路泡沫不同，挹注市場投資信心，後續有利以電子產業為主軸的台股走勢發展。

目前市面有五檔台股主動式ETF，合計規模達582.5億元，規模增長快速，主動復華未來50ETF預計會是第六檔台股主動式ETF。

