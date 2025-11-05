00988A 5日掛牌 可融資券

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，由統一投信募集發行的主動統一全球創新ETF（00988A）將於今（5）日掛牌上市交易，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，主動統一全球創新ETF投資標的涵蓋全球股票，於市場尋找具備成長潛力的公司，並著重投資於以全新技術或思維改變舊有事物，藉由創新，進而創造出全新價值，甚至成為其他創新的基礎者的創新企業。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達200檔，含被動式ETF 189檔及主動式ETF 11檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估。

