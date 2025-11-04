00728、00932兩檔台股ETF換股名單出爐 東陽、晶技兩樣情

臺灣指數公司4日公告兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月4日交易結束後生效（亦即11月5日起生效）。

第一金工業30（00728）規模17.21億元，追蹤臺灣指數公司工業菁英30指數，在此次在檔30成分股中新增及刪除各三檔。新增成分股有東陽、中砂、穎崴；刪除超豐、晶技、晶碩。

兆豐永續高息等權（00932）規模38.43億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，在此次在檔50成分股中新增19檔、刪除18檔；且指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。

新成分股有東陽、南僑、正新、國巨*、宏碁、長榮航、慧洋-KY、國泰金、華立、全漢、正文、和碩、中租-KY、飛捷、至上、達方、大江、寶成、統一實；刪除三芳、廣達、漢唐、可成、晶華、神基、威健、聯詠、晶技、健鼎、瑞鼎、永崴投控、南寶、榮剛、群益證、橘子、力成、矽格。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。