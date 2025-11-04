快訊

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

謝侑芯最後接觸的關鍵人物...黃明志全面通緝中！警方證實：相信他已潛逃

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫！「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

聽新聞
0:00 / 0:00

00728、00932兩檔台股ETF換股名單出爐 東陽、晶技兩樣情

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

臺灣指數公司4日公告兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月4日交易結束後生效（亦即11月5日起生效）。

第一金工業30（00728）規模17.21億元，追蹤臺灣指數公司工業菁英30指數，在此次在檔30成分股中新增及刪除各三檔。新增成分股有東陽、中砂、穎崴；刪除超豐、晶技、晶碩。

兆豐永續高息等權（00932）規模38.43億元，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，在此次在檔50成分股中新增19檔、刪除18檔；且指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。

新成分股有東陽、南僑、正新、國巨*、宏碁、長榮航、慧洋-KY、國泰金、華立、全漢、正文、和碩、中租-KY、飛捷、至上、達方、大江、寶成、統一實；刪除三芳、廣達、漢唐、可成、晶華、神基、威健、聯詠、晶技、健鼎、瑞鼎、永崴投控、南寶、榮剛、群益證、橘子、力成、矽格。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

東陽 晶技 ETF 00728第一金工業30 00932兆豐永續高息等權

延伸閱讀

台股上下波動逾520點…外資連3賣減碼高股息ETF 敲進台積電、鴻海

台股「最高點」砸185萬買30張0050會後悔？懶錢包：這指數早已破6萬點

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

台股創高後回檔修正 收28,116點 下跌218點 失守五日線

相關新聞

台股「最高點」砸185萬買30張0050會後悔？懶錢包：這指數早已破6萬點

財經創作者《懶錢包 Lazy Wallet》摳摳近日在最新影片中指出，台股再創歷史新高，雖讓不少投資人擔心「會不會買在山頂上」，但從長期的角度來看，「高點根本不是風險，而是市場長線成長的起點」。

00728、00932兩檔台股ETF換股名單出爐 東陽、晶技兩樣情

臺灣指數公司4日公告兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月4日交易結束後生效（亦即1...

00988A明掛牌、空降主動式ETF第三大 精選輝達、台積等50檔未來霸主

主動統一全球創新（00988A）篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，挖掘「霸主更霸、新星更亮」的未來性，將於5日...

00981A、00982A合力吸金50億元 ETF專家：定期定額長抱是最佳解

台股4日開高走低，終場大跌超過200點，大盤震盪劇烈，類股快速輪動，主動式ETF挾靈活選股操盤的特色，成為新的資金避風港...

0050受益人數多到可以組一個縣市了！稀飯：投資它變成一股潮流

＊原文發文時間為11月2日 最近投資（0050）元大台灣50，真的變成一股潮流耶！ 眼看0050今年股價一路水漲船高，股價突破64元，規模更是從年初的4000億飆到8000億，直接翻倍成長！ 受

00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。 好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議... 不過股價從2024年初開始谷底反彈，20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。