月投15萬買ETF怎麼配？網曝關鍵：0050＋00757各半最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF配置。中央社

ETF配置求助！一名網友在Dcard發文，詢問「0050、0052、00881、00935、00757這五檔ETF要如何配置比較好？」表示自己每月預計投入15萬元，長期投資期限超過五年，希望在台、美兩地股市間建立平衡組合。貼文引起投資族熱議，不少人建議「核心放0050、全球看00757」，也有網友提醒「科技ETF重疊度高，配置要留意分散性」。

根據原PO說明，0050（元大台灣50）被視為台股核心標的，追蹤台灣市值最大50家公司，長期穩定；0052（富邦科技）及00881（國泰台灣5G+）則聚焦電子與通訊產業，被他形容為「台版科技延伸」；00757（國泰美國FANG+）主打美國科技巨頭，包括蘋果、亞馬遜、Meta、輝達等，是他心目中「長期趨勢最強」的成長型標的；**00935（群益科技高息成長）則屬新興ETF，他猶豫是否應納入組合。

留言區多數網友傾向簡化配置，主張「0050＋00757各半最穩」，並強調指數化投資是散戶的最佳選擇。有人指出：「別靠感覺選ETF，長期持有大盤或科技龍頭的勝率最高。」也有人提醒原PO注意重疊問題：「前四檔的成分股高度重複，研究歸研究，但別變成同樣的科技曝險堆疊。」

部分網友釐清概念，指出00935其實並非主動式ETF，「真正主動的是00980A，00935只是依照既定規則操作」，建議投資前先了解標的屬性。另有網友幽默回應「等0052拆股完再說」、「一堆人研究完買的都重疊再重疊」，反映散戶在ETF配置上的共通難題。

整體來看，留言共識集中於「分散核心＋成長配置」原則，多數人建議台股以0050為主，美股以00757為輔，若資金足夠可再小比例佈局科技或5G主題ETF。網友普遍認為，長期持有、定期定額仍是最穩健策略，避免因短期漲跌頻繁調整而影響報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

