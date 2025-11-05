00980A首配息率逾2％！網驚喜：主動式ETF也能當高股息

全台首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式」（00980A）於10月31日宣布首次配息，每受益單位擬配0.328元，以當日收盤價約14元計算，單季配息率超過2%。投資人若於11月17日前申購，即可參與首次配息；除息日訂於11月18日，配息發放日為12月12日。這檔半年漲幅近五成的新興ETF因「首配金額高於預期」登上Dcard討論版，引發散戶熱議是否可視為「高股息替代」。

一名網友在Dcard轉貼新聞並驚訝表示，「主動式ETF首配0.328元，單季息率達2.2%，幾乎跟高股息ETF相當」，好奇配息金額的計算依據，質疑是否由投信自行決定。他進一步指出，自己持有的高股息ETF「已好幾季未填息」，若00980A能兼具成長與穩定配息，「真的會考慮調整持股比例」。他也提醒，一般ETF首配多採保守策略，「這次配這麼多很罕見」。

留言區討論熱烈，多數網友對配息水準感到驚訝，笑稱「主動式ETF配得比高股息還高」，甚至有人以實際數據對比，「00878配息率7.4%，00980A竟達8.8%，誰才是真的高股息？」也有網友指出，首配偏高可能因大盤近期強勁上漲，「別誤會是投信刻意發多」。

部分網友提醒投資人理性看待，指出「投信雖有裁量權，但通常會保守處理」、「首配後規模擴大對基金是好事」。另有網友直言，「漲幅、息率都漂亮，但要注意溢價風險」，提醒除息前成交量已明顯上升，短線進場者應留意價格偏離淨值。

也有投資人持觀望態度，認為00980A能否成為「成長＋配息雙優」標的仍待時間驗證，強調「首配高不代表穩定」、「季配型ETF關鍵在填息能力」。整體而言，多數網友對00980A的表現寄予厚望，但也提醒首配話題帶來短線資金湧入，理性布局仍是關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。