他自嘲「總是買在高點」⋯0050、美債ETF全賠！網安慰：長期勝率高

台股4日觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點。一名網友在Dcard以「總是可以買在高點」自嘲發文，貼出持股截圖並表示「給各位笑笑，傻子在這」。留言區隨即熱議，有人驚訝連大盤ETF也能短線見綠，也有人安慰「20年後再看都不遲」，焦點集中於新手進場節奏、資產配置與長期紀律。

原PO自我吐槽運氣不佳，根據他附上的資產截圖顯示，其帳上持有元大台灣50（0050）3,000股、期元大S&P黃金（00635U）8,000股、元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）各1,000股，以及東元（1504）1,000股；未含息損益分別為-1,245（-0.64%）、-18,246（-5.05%）、-4,042（-12.83%）、-4,224（-12.9%）、-9,428（-7.79%），呈現短線回檔壓力。

原PO未多作解釋，僅以「傻子」自況；從截圖可見其同時配置股、債與黃金ETF，顯示有意分散，但進場時點偏不利，導致帳面虧損，引發網友對「逢高買進」與「一次重壓」風險的討論。

多數網友主張以長期投資心態面對波動，指出「大盤與ETF長期勝率較高」、「時間是散戶好友」，建議分批投入、定期定額；亦有人提醒「散戶常在量大時追高」，呼籲先建立資產配置與風險承受度，再談報酬。

另有人建議觀察再加碼，或改投美股大盤；亦有人直言「不研究就先別碰債券」，也有反向玩笑「下次要買先通知，我去放空」。整體而言，社群共識傾向把當前虧損視為學費，調整節奏與紀律，比沉迷抓高低點更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。