快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

聽新聞
0:00 / 0:00

他自嘲「總是買在高點」⋯0050、美債ETF全賠！網安慰：長期勝率高

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股4日觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點。一名網友在Dcard以「總是可以買在高點」自嘲發文，貼出持股截圖並表示「給各位笑笑，傻子在這」。留言區隨即熱議，有人驚訝連大盤ETF也能短線見綠，也有人安慰「20年後再看都不遲」，焦點集中於新手進場節奏、資產配置與長期紀律。

原PO自我吐槽運氣不佳，根據他附上的資產截圖顯示，其帳上持有元大台灣50（0050）3,000股、期元大S&P黃金（00635U）8,000股、元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）各1,000股，以及東元（1504）1,000股；未含息損益分別為-1,245（-0.64%）、-18,246（-5.05%）、-4,042（-12.83%）、-4,224（-12.9%）、-9,428（-7.79%），呈現短線回檔壓力。

原PO未多作解釋，僅以「傻子」自況；從截圖可見其同時配置股、債與黃金ETF，顯示有意分散，但進場時點偏不利，導致帳面虧損，引發網友對「逢高買進」與「一次重壓」風險的討論。

多數網友主張以長期投資心態面對波動，指出「大盤與ETF長期勝率較高」、「時間是散戶好友」，建議分批投入、定期定額；亦有人提醒「散戶常在量大時追高」，呼籲先建立資產配置與風險承受度，再談報酬。

另有人建議觀察再加碼，或改投美股大盤；亦有人直言「不研究就先別碰債券」，也有反向玩笑「下次要買先通知，我去放空」。整體而言，社群共識傾向把當前虧損視為學費，調整節奏與紀律，比沉迷抓高低點更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 ETF 00679B 台股 Dcard 0050元大台灣50

延伸閱讀

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

謝金河點名南亞率先翻身！反被群嘲「股價準備跌」：趕快出清

相關新聞

00891績效、配息雙收！達人驚喜「主題型還以為是高股息」：年化竟達12%

剛滑手機看到這則新聞差點從椅子上跌下來，現在大家也都太拚了吧！00891中信關鍵半導體，明明是科技主題型ETF我還以為是高股息，這次配息0.6元，創下掛牌以來最高紀錄！ 以11月4日收盤價19.66元，換算下來年化配息率高達12.2%，財經雪倫常說配息不能左手配給右手，這就像是帳面轉帳自己轉給自己空歡喜，但從goodinfo的填息數字來看，嗯，00891很不錯。 次次填息，最短還有一天就填息成功，我們無法預知未來，但可以參考過去的數據，從填息數字來看「給過」。 買主題型ETF不是為了配息，績效可是很重要，我從證交所查到的資料：

郭國文提「轉大人ETF」盼助青年存第一桶金！網酸：先讓人願意生再說

民進黨立委郭國文在立院總質詢提出成立「轉大人ETF」構想，主張政府與家長共同出資，讓孩童年滿18歲即可擁有人生第一桶金，以此鼓勵生育、對抗少子化。行政院長卓榮泰回應將納入考量。然而這項政策一出，PTT

00980A首配息率逾2％！網驚喜：主動式ETF也能當高股息

全台首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式」（00980A）於10月31日宣布首次配息，每受益單位擬配0.328元，以當日收盤價約14元計算，單季配息率超過2%。投資人若於11月17日前申購，即可參與首次配息；除息日訂於11月18日，配息發放日為12月12日。這檔半年漲幅近五成的新興ETF因「首配金額高於預期」登上Dcard討論版，引發散戶熱議是否可視為「高股息替代」。

他自嘲「總是買在高點」⋯0050、美債ETF全賠！網安慰：長期勝率高

台股4日觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點。一名網友在Dcard以「總是可以買在高點」自嘲發文，貼出持股截圖並表示「給各位笑笑，傻子在這」。留言區隨即熱議，有人驚訝連大盤ETF也能短線見綠，也有人安慰「20年後再看都不遲」，焦點集中於新手進場節奏、資產配置與長期紀律。

00988A 5日掛牌 可融資券

臺灣證券交易所表示，由統一投信募集發行的主動統一全球創新ETF（00988A）將於今（5）日掛牌上市交易，並得辦理融資融...

主動式ETF吸金動能強 息利雙收成市場關注焦點

台股昨（4）日盤中再創新高，強調主動選股的主動式ETF持續吸引投資人目光，昨天上市櫃市場成交量前三名中，主動式ETF包辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。