他買3檔個股「1年賠3萬」⋯想全賣改投0050！網勸：別再高點入市

個股投資不容易，反而長期定期買進ETF相對穩定。一名21歲網友在Dcard股票版分享投資經驗，坦言過去聽信他人亂買個股，三檔持股放了一年多仍賠逾3萬元，近期考慮全數賣出改投0050 ETF，並詢問網友這樣的決定是否正確。貼文引發熱烈討論，許多人認為「賠錢的個股應果斷止損」，強調「機會成本與沉沒成本概念要清楚」，但也有部分人提醒「入市時機同樣關鍵，別在高點all in」。

原PO表示，自己原先對股市不熟，僅聽朋友建議隨意買股，結果長期無漲幅、帳面虧損三萬元。他坦言這些股票「很難回到買價」，想趁勢認賠改買0050，希望長期持有能補回虧損。這番心聲引起共鳴，不少人感嘆「投資小白最怕亂聽明牌」，也有人鼓勵「願意修正策略就已經贏過很多人」。

留言中有網友指出，「若現在沒賠錢你也會選0050，那就該賣掉直接換。」強調過去損失是沉沒成本，不能讓失敗決策拖累未來選擇；另一位網友也勸「別浪費時間等回本，市場在動，你的資金不動就是機會成本」。許多人建議原PO多了解指數化投資、分散布局與長期複利，認為「時間是散戶最好的朋友」。

多數網友支持原PO轉向ETF策略，認為「不研究個股就選大盤」、「長期投資0050勝率最高」，也有網友以自身經驗鼓勵：「我曾認賠9萬，改投ETF三年報酬率+50%，那三萬只是學費」。然而，也有部分留言提醒「現在大盤基期高，短線風險不低」，建議分批投入、長期定期定額較穩妥。

另有少數人持不同看法，主張「台灣經濟疲弱，不如買美股或反一避險」，也有人提醒「若0050跌三成要能撐住」，呼籲新手應先確認自身風險承受度。整體而言，多數網友認為原PO願意檢討策略值得肯定，認賠轉向大盤ETF雖痛苦，卻是邁向理性投資的第一步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。