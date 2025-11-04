00988A明掛牌、空降主動式ETF第三大 精選輝達、台積等50檔未來霸主

主動統一全球創新（00988A）篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，挖掘「霸主更霸、新星更亮」的未來性，將於5日掛牌上市，4日公布的最新規模為62.92億元、淨值為10.25元，空降主動式ETF規模第三大。同時，成分股也全數出爐，目前共有50檔，包含輝達（NVIDIA）、台積電（2330）、台達電（2308）等指標股均入列等。

根據統一投信官網資料，00988A的前十大持股及權重依序為輝達3.95%、博通3.55%、美光3.22%、台積電2.88%、台達電2.81%、天弘科技2.57%、微軟2.53%、萊茵金屬2.50%、西門子能源2.49%、軟銀2.46%。

值得一提的是，00988A布局範圍鎖定全球，目前在配置上，有超過一成的比重放在台股市場，除前十大的台積電、台達電之外，還有奇鋐（3017）2.38%、貿聯-KY（3665）2.08%、台光電（2383）1.12%，五檔台灣企業合計占比約11.27%。

00988A於10月21日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，IPO發行價每股10元，保管銀行是元大業銀行，收益分配採年配，預計首次除息時間將落在2026年10月，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是陳意婷，至於經理費及保管費則按規模表現，依據最新規模來看，經理費為1.4%、保管費為0.12%。

00988A是統一投信繼主動統一台股增長後的最新力作，將視野轉向全球，00988A也是目前已經成立的13檔主動型ETF中募集成績最佳的一檔；而主動統一台股增長則是目前盤面上已經掛牌的12檔主動型ETF中，不論是規模、受益人數、績效表現，都是最佳的三冠王。

統一投信指出，AI發展迎向應用落地的關鍵階段，未來不僅是科技硬體的戰場，更是技術應用的全面競爭，全球的市值版圖預期將不斷改寫。隨著AI加速發展，現在的一方霸主，未來有機會成為更霸、更強、更難取代的世界霸主，現在的新星，也有潛力竄升為新興霸主。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。