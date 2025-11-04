00981A、00982A合力吸金50億元 ETF專家：定期定額長抱是最佳解

台股4日開高走低，終場大跌超過200點，大盤震盪劇烈，類股快速輪動，主動式ETF挾靈活選股操盤的特色，成為新的資金避風港，統計ETF成交量冠亞軍都是主動式ETF，分別為主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A），也是「唯二」成交超過10萬張的ETF，兩檔合力吸金超過50億元，躍升為ETF新狂潮。

統一00981A早盤最高觸及16.2元，但受大盤下殺拖累翻黑，終場下跌1%，00982A終場下跌逾2%。從成交量來看，00982A成交逾18萬張，主動ETF股王00981A也有超過15萬張大量。

ETF專家表示，兩檔主動式ETF雖然出現高檔放量，但還是力守5日均線，多頭架構未破，若5日可以出現止跌紅K或是量縮不跌，則可視為換手成功，為修正乖離的良性回檔。

面對台股高低震盪超過500點，宛如坐雲霄飛車。ETF專家指出，美國聯準會再降息1碼並宣布12月起停止縮表，資金行情延續，有利風險資產表現，加上微軟、亞馬遜、蘋果財報優於預期，AI伺服器出貨高峰來臨，台灣相關供應鏈受惠，台股長線多頭行情未變，投資還是宜偏多操作，逢拉回可擇優布局。

ETF專家表示，時值大盤處在高檔，操作難度升高，從主動式ETF躍升主流可以看出，主動ETF以績效獲得投資人對主動操作策略的認可。只要經理人操盤功力夠強，績效就能脫穎而出，因此深獲投資人青睞。

不過，ETF專家也提醒，因主動式ETF具備高報酬高風險特性，建議投資人定期定額分批進場，既能參與長線的成長行情，又可降低高點套牢風險，平滑波動影響，定期定額存主動式ETF是追求長期資產累積的最佳選擇。

