快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

00981A、00982A合力吸金50億元 ETF專家：定期定額長抱是最佳解

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意照。圖／AI生成
ETF示意照。圖／AI生成

台股4日開高走低，終場大跌超過200點，大盤震盪劇烈，類股快速輪動，主動式ETF挾靈活選股操盤的特色，成為新的資金避風港，統計ETF成交量冠亞軍都是主動式ETF，分別為主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A），也是「唯二」成交超過10萬張的ETF，兩檔合力吸金超過50億元，躍升為ETF新狂潮。

統一00981A早盤最高觸及16.2元，但受大盤下殺拖累翻黑，終場下跌1%，00982A終場下跌逾2%。從成交量來看，00982A成交逾18萬張，主動ETF股王00981A也有超過15萬張大量。

ETF專家表示，兩檔主動式ETF雖然出現高檔放量，但還是力守5日均線，多頭架構未破，若5日可以出現止跌紅K或是量縮不跌，則可視為換手成功，為修正乖離的良性回檔。

面對台股高低震盪超過500點，宛如坐雲霄飛車。ETF專家指出，美國聯準會再降息1碼並宣布12月起停止縮表，資金行情延續，有利風險資產表現，加上微軟、亞馬遜、蘋果財報優於預期，AI伺服器出貨高峰來臨，台灣相關供應鏈受惠，台股長線多頭行情未變，投資還是宜偏多操作，逢拉回可擇優布局。

ETF專家表示，時值大盤處在高檔，操作難度升高，從主動式ETF躍升主流可以看出，主動ETF以績效獲得投資人對主動操作策略的認可。只要經理人操盤功力夠強，績效就能脫穎而出，因此深獲投資人青睞。

不過，ETF專家也提醒，因主動式ETF具備高報酬高風險特性，建議投資人定期定額分批進場，既能參與長線的成長行情，又可降低高點套牢風險，平滑波動影響，定期定額存主動式ETF是追求長期資產累積的最佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

台積電翻黑拖累台股翻黑 智邦領軍這幾檔AI股抗跌

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

城市行銷既競爭又合作 讓旅客願留宿 專家籲雙北串聯

亞債ETF吸金 規模大增

相關新聞

台股「最高點」砸185萬買30張0050會後悔？懶錢包：這指數早已破6萬點

財經創作者《懶錢包 Lazy Wallet》摳摳近日在最新影片中指出，台股再創歷史新高，雖讓不少投資人擔心「會不會買在山頂上」，但從長期的角度來看，「高點根本不是風險，而是市場長線成長的起點」。

0050受益人數多到可以組一個縣市了！稀飯：投資它變成一股潮流

＊原文發文時間為11月2日 最近投資（0050）元大台灣50，真的變成一股潮流耶！ 眼看0050今年股價一路水漲船高，股價突破64元，規模更是從年初的4000億飆到8000億，直接翻倍成長！ 受

00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。 好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議... 不過股價從2024年初開始谷底反彈，20

00981A、00982A合力吸金50億元 ETF專家：定期定額長抱是最佳解

台股4日開高走低，終場大跌超過200點，大盤震盪劇烈，類股快速輪動，主動式ETF挾靈活選股操盤的特色，成為新的資金避風港...

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。