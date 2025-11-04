台股「最高點」砸185萬買30張0050會後悔？懶錢包：這指數早已破6萬點

財經創作者《懶錢包 Lazy Wallet》摳摳近日在最新影片中指出，台股再創歷史新高，雖讓不少投資人擔心「會不會買在山頂上」，但從長期的角度來看，「高點根本不是風險，而是市場長線成長的起點」。

摳摳表示，截至10月28日，加權指數最高已衝上28,000點，再次刷新紀錄。她認為，台灣投資人正處在「黃金年代」，能親眼見證經濟與股市成長，是非常幸運的事。「只要持續參與市場，就能分享到整體經濟上升的果實。」

高點進場 真的會被套牢嗎？

影片中，她提到有朋友在台股突破新高時，一口氣買進30張元大台灣50（0050），買價61.8元、總投入約185萬元，事後開始懷疑自己「是不是買太高」。摳摳說，這其實是很多投資人心中的焦慮：「等跌再進場」的想法看似謹慎，卻往往讓人錯過最好的時機。

「長期來看，大盤是漲多跌少。高點和天花板這種概念，只存在於短線。」摳摳強調，只要相信市場會隨企業獲利持續成長，參與的時間越長、獲利的機會也越大。

台股漲了279倍 報酬指數早已破6萬點

摳摳以歷史數據說明，台股加權指數1966年基期為100點，如今已突破28,000點，累積漲幅高達279倍。若將股息再投入計算，「加權報酬指數」更已突破63,000點，報酬率高達629倍。

「也就是說，若阿公阿嬤當年投資100萬元，如今相當於6.3億元。」摳摳笑說，這證明時間與複利的力量驚人，「長期持有市場，報酬終將回來」。

她也指出，報酬指數其實更能反映市場真實價值。「因為每次除息，指數都會被扣點數，但那是現金流回到投資人手上。若忽略股息，就會誤以為大盤多年不動，實際上早已翻了好幾倍。」

8%與12%的差距 就是時間的力量

摳摳進一步分析，自2003年至今的23年間，台股僅有5年為負報酬，其餘18年都是正成長。以不含息指數計算，總報酬率為527.7%、年化報酬率約8.38%；若含息，總報酬率高達1326.28%、年化報酬率達12.35%。

「看似只差3%到5%，但拉長時間，結果會天差地遠。」她指出，台股的真實價值被嚴重低估，若用報酬指數來看，「其實早已站在6萬點以上」，10萬點只是時間早晚的問題。

股災與恐慌 其實是長線投資的朋友

摳摳也談到許多投資人害怕的「高點崩盤」。她說，台股歷經1990年證交稅實施、2000年網路泡沫、2008年金融海嘯、2022年聯準會暴力升息等多次重挫，但每次回檔之後，最終都再創新高。

「行情總是在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟。」摳摳說，這些波動其實是市場健康運作的一部分，沒有下跌，就不會有漲勢延續。她鼓勵投資人，不要被短期波動嚇退，「在多頭市場中，逢低反而是機會」。

台股10萬點？摳摳：未來一定會漲、也一定會跌

展望未來，摳摳引用巴菲特2017年在股東信中提到的名言：「道瓊指數100年內會突破100萬點。」當時道瓊僅2萬多點，如今已超過47,000點。她說，以年化報酬率6%估算，道瓊約50年內即可達標。

「台股也是如此，以12%年化報酬率來看，10萬、20萬、甚至50萬點，都只是時間問題。」摳摳表示，投資不該停留在短期漲跌預測，「未來一定會漲、也一定會跌，但長期而言，方向只有一個：向上。」

用ETF買下世界 讓時間替你賺錢

摳摳提醒，投資不該只侷限台灣或美國市場，應該以全球配置思維分散風險。「用幾檔ETF就能輕鬆買下全世界，股債配置做好，晚上睡得更安穩。」

她建議，投資人應採「定期定額＋逢低加碼」策略，讓時間與紀律成為最強的靠山。「不要怕高點，只要持續參與，時間會替你累積報酬。」

一起見證台股10萬點？

影片最後，摳摳笑著說：「如果那天我還在拍影片，希望我們能一起慶祝台股10萬點。」

她強調，投資從來不是追求一夜暴富，而是用時間參與經濟成長。「市場的多頭與空頭都會過去，唯有堅持的人，才能分享最後的果實。」

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。