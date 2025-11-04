能源轉型不畏逆風大漲 潔淨能源ETF後市有看頭

在全球「節能減碳」浪潮與能源轉型成為主旋律的背景下，投資市場的焦點也逐漸轉向潔淨能源板塊。近期大盤波動加劇，台股4日早盤再次創高28,544點後轉跌測試28K整數與10日線多頭支撐，國內首檔聚焦全球潔淨能源商機的FT潔淨能源ETF（00899）卻展現出難得的抗跌韌性，逆勢收紅上揚，成為市場矚目的焦點。

法人分析，00899的穩健表現與其核心持股的產業前景息息相關。檢視其前五大成分股，可以發現其布局精準涵蓋了多個關鍵的潔淨能源領域。持股權重最高的為布魯姆能源公司（BE US），專注於固態氧化物燃料電池系統，隨著AI與數據中心對穩定且低碳能源需求的暴增，燃料電池技術的應用潛力受到市場的高度關注，該公司第3季以來股價已經上漲169％。

緊隨其後的是，全球太陽能跟蹤器製造龍頭NEXTracker公司（NXT US），其產品在公用事業規模太陽能項目中扮演關鍵角色，負責優化發電效率，在各國積極推動大型太陽能電站的趨勢下，其成長動能穩健，獲得多家大型投行看好，帶動股價自第3季以來也上漲逾五成。

在多元能源領域，Brookfield Renewable（BEPC CN）以涵蓋水力、風能、太陽能等多元化可再生能源資產，成為全球最大的純公共可再生能源企業之一，其多角化的組合有效分散了單一技術的波動風險，而該公司在本季也繳出逾三成漲幅。

此外，美國薄膜太陽能模組製造商第一太陽能（FSLR US），憑藉其技術優勢與在地製造的競爭力，持續受惠於全球太陽能裝機容量的成長以及各國對本土綠色供應鏈的重視。而占奧地利總發電輸出90％以上的Verbund AG（VER AV），則憑藉其穩定且高比例的可再生能源結構，在歐洲能源轉型中擁有穩固的市場地位，帶動股價第3季以來繳出逼近四成漲幅。這些龍頭企業的長期成長潛力，共同構成了00899在市場動盪中仍能展現抗跌性的堅實基礎。

法人分析，潔淨能源產業的發展，是技術進步與各國政府政策雙重驅動的結果，雖潔淨能源類股因其政策敏感性，波動度可能較高，但全球能源轉型的趨勢已勢不可擋。00899的全球分散布局，使投資人能夠一次掌握全球太陽能、風力、水力、燃料電池等多樣化的潔淨能源供應鏈，前五大成分股約占該ETF接近3成持股，投資人可以藉此參與這股由政策、技術與需求共同推動的長期投資趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。