9檔 ETF 將在11月首周除息 這兩檔分別拿下股債 ETF 配息王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
9檔11月首周除息的股債ETF（皆月配型）。（資料來源:CMONEY、2025/10/31）
11月ETF除息秀將登場，根據統計，預計11月首周除息的股債ETF共有9檔，全數都是月配型，其中6檔為債券ETF，3檔為台股ETF，以預估年化配息率來看，群益優選非投等債（00953B）以7.71%居冠，群益科技高息成長（00946）則以6.82%， 成為本波除息台股ETF的配息王；整體以公司來看，群益投信旗下3檔ETF， 包括00953B、00985B、00946本次配息都符合市場預期，除息日都在同一天。

據了解，群益科技高息成長自9月除息提高至0.058元後，已連續三次維持0.058元配息金額，股利率較市場月配息ETF名列前茅，今年來含息報酬18.92%，不但在高息ETF中表現出色，更優於多數市值型ETF。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI長期趨勢不變，目前全球AI設備供給仍處在成長初期，受惠於AI的發展，台灣作為全球AI科技應用最重要的供應鏈，有望持續保持在成長軌道上運行，中長期而言台灣科技股表現仍可關注，這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益優選非投等債李忠泰指出，目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值，再加上非投等債現具有高殖利率優勢，投資吸引力更足。建議有意將非投等債納入配置的投資人，可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF，將有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡理財工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

