快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

009808首次配息出爐 擬配0.41元、單季配息率破2%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

華南永昌優選50（009808）成立首次配息出爐。華南永昌投信4日公告009808每受益權單位擬配發0.41元，以4日收盤價19.73換算，單季配息率約2.07%，將於11月18日除息、12月5日領息。

009808自5月6日成立、5月16日掛牌，配息頻率採季配息，時間在2月、5月、8月、11月。追蹤指數為臺灣護城河概念優選50指數，前十大成分股及權重為台積電35.26%、鴻海精密8.97%、台達電子6.10%、聯發科技5.69%、富邦金控2.73%、廣達電腦2.39%、日月光投控2.36%、中信金控2.19%、中華電信1.96%、國泰金控1.82%。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，今年受到台積電領漲的緣故，多數台股市值型ETF的股價也跟著水漲船高，以009808為例，成立以來報酬率也超過三成。

展望2026年，台灣經濟可望維持溫和成長格局。AI相關應用仍是支撐出口的核心動能，企業為滿足全球AI與半導體需求，投資意願持續高漲。中央銀行也將今年GDP成長預估自3.05%上修至4.55%，反映出口與企業獲利的韌性。

蔣松原認為，在降息預期與企業基本面支撐下，台股整體仍具上行空間。投資人可趁勢布局優質ETF，掌握長線報酬，同時享受穩定配息機會，實現『報酬＋收益雙享受』的投資目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰金控 配息

延伸閱讀

1300萬要當包租公還是買台積電（2330）？網一面倒選「這個」

台積電傳啟動連4年漲價計畫！網憂「終端售價走高」可能衝擊供應鏈

台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易股票溢價率超過24%

壽險金控第3季回頭加碼台積股 有助大盤多頭火種延燒

相關新聞

0050受益人數多到可以組一個縣市了！稀飯：投資它變成一股潮流

＊原文發文時間為11月2日 最近投資（0050）元大台灣50，真的變成一股潮流耶！ 眼看0050今年股價一路水漲船高，股價突破64元，規模更是從年初的4000億飆到8000億，直接翻倍成長！ 受

00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。 好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議... 不過股價從2024年初開始谷底反彈，20

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

普發1萬來了 投信法人建議投資ETF累積財富

普發1萬元來了，不少民眾準備迎接雙11購物節大血拼，統一投信表示，可將這筆「全民紅包」視為理財啟動資金，同時投資主動式E...

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。