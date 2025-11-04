009808首次配息出爐 擬配0.41元、單季配息率破2%

華南永昌優選50（009808）成立首次配息出爐。華南永昌投信4日公告009808每受益權單位擬配發0.41元，以4日收盤價19.73換算，單季配息率約2.07%，將於11月18日除息、12月5日領息。

009808自5月6日成立、5月16日掛牌，配息頻率採季配息，時間在2月、5月、8月、11月。追蹤指數為臺灣護城河概念優選50指數，前十大成分股及權重為台積電35.26%、鴻海精密8.97%、台達電子6.10%、聯發科技5.69%、富邦金控2.73%、廣達電腦2.39%、日月光投控2.36%、中信金控2.19%、中華電信1.96%、國泰金控1.82%。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，今年受到台積電領漲的緣故，多數台股市值型ETF的股價也跟著水漲船高，以009808為例，成立以來報酬率也超過三成。

展望2026年，台灣經濟可望維持溫和成長格局。AI相關應用仍是支撐出口的核心動能，企業為滿足全球AI與半導體需求，投資意願持續高漲。中央銀行也將今年GDP成長預估自3.05%上修至4.55%，反映出口與企業獲利的韌性。

蔣松原認為，在降息預期與企業基本面支撐下，台股整體仍具上行空間。投資人可趁勢布局優質ETF，掌握長線報酬，同時享受穩定配息機會，實現『報酬＋收益雙享受』的投資目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。