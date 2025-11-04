這檔類公債 ETF 連四月配這數字 年化配息率挑戰5.8%

美國聯準會（Fed）宣布再次降息1碼，市場預期貨幣政策將持續寬鬆，有望為股市帶來支撐，降息循環尚未結束前，債市仍有反彈機會。國泰投信表示，債券ETF方面則可留意金融債ETF，在降息初期把握價格甜蜜點。國泰10Y+金融債（00933B）3日公告配息資訊，提醒投資人留意最後買進日為11月17日。

00933B每受益權單位再度配出0.072元，邁入連續第4個月，以4日平盤價換算，單月配息率約0.44%，今年前11月的累計配息率來到5.4%；將於11月18日除息、12月12日領息。

國泰10Y+金融債經理人鄭凱允表示， 10月底FOMC符合市場預期降息1碼，但Fed理事在利率決策投票上出現明顯分歧，加上會後聲明將經濟活動從成長趨緩轉為溫和擴張，進而讓市場擔憂未來降息速度可能放緩。整體FOMC會議偏鷹，金融市場反映降息預期縮窄，美債殖利率跳升，債價受到影響。

但觀察債市交易，在股市評價偏高、波動加劇的環境下，金融債因具備類公債特性，仍是大戶及法人資金配置的重要選項。00933B追蹤指數為「彭博10年以上美元金融債券指數」，成分股涵蓋美國六大巨頭銀行等全球金融機構，投資範圍遍及全球，國家分布包含美國、英國等，囊括眾多優質金融企業，降低單一國家風險，且信用評等皆為投資等級。

鄭凱允指出，台積電9至10月持續加碼金融債，顯示大型機構對金融債的高度信心。美銀10月調查也顯示，投資人偏好投資等級債的比例顯著上升，資金流入強勁，現金水位降至近年低點。00933B規模自8月底以來連兩月增加，已達新台幣889億元，千張大戶占集保庫存數比例逾58%，受益人數逾10萬多人，顯示法人與高資產族群高度認同其配置價值，建議投資人可效法法人投組策略，在降息期間掌握金融債ETF的布局時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。