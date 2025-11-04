00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈
有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。
好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議...
不過股價從2024年初開始谷底反彈，2024年初到現在，報酬率居然贏0056高達42%！
究竟是為什麼？0056可是台股高股息規模第一！因為人家是從谷底上來，台灣股市卻在歷史高點！
位置就決定了報酬率！投資不要只放在同一個市場。
00882的殖利率也算不錯，而且100%是股利所得，完全沒有參雜資本利得跟平準金喔...
表示成分股的獲利跟配息都很不錯，好事一件。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言