00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。

好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議...

不過股價從2024年初開始谷底反彈，2024年初到現在，報酬率居然贏0056高達42%！

究竟是為什麼？0056可是台股高股息規模第一！因為人家是從谷底上來，台灣股市卻在歷史高點！

位置就決定了報酬率！投資不要只放在同一個市場。

00882的殖利率也算不錯，而且100%是股利所得，完全沒有參雜資本利得跟平準金喔...

表示成分股的獲利跟配息都很不錯，好事一件。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。