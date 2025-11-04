00929調整三項指數編製規則 11月21日起生效
復華台灣科技優息ETF（00929）目前規模約1,402億元，受益人有57.4萬人，復華投信3日公告，11月21日起異動編製規則。除了成分股增加10檔至50檔，新增三大科技相關產業，成分股的定期審核也從一年一次調整為一年兩次。
復華投信公告指出，考量基金規模增加，仍可符合指數編製規則所定成分股權重，及對該公司已發行股份總數之占比；指數編製規則異動內容主要包括一、成分股檔數由40檔調整至50檔。二、新增三類科技相關產業：生技醫療、數位雲端以及綠能環保。三、調整成分股定期審核調整次數為二次，新增每年12月成分股定審作業。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
