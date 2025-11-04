00929調整三項指數編製規則 11月21日起生效

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

復華台灣科技優息ETF（00929）目前規模約1,402億元，受益人有57.4萬人，復華投信3日公告，11月21日起異動編製規則。除了成分股增加10檔至50檔，新增三大科技相關產業，成分股的定期審核也從一年一次調整為一年兩次。

復華投信公告指出，考量基金規模增加，仍可符合指數編製規則所定成分股權重，及對該公司已發行股份總數之占比；指數編製規則異動內容主要包括一、成分股檔數由40檔調整至50檔。二、新增三類科技相關產業：生技醫療、數位雲端以及綠能環保。三、調整成分股定期審核調整次數為二次，新增每年12月成分股定審作業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

生技 綠能

00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。 好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議... 不過股價從2024年初開始谷底反彈，20

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賺股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

普發1萬來了 投信法人建議投資ETF累積財富

普發1萬元來了，不少民眾準備迎接雙11購物節大血拼，統一投信表示，可將這筆「全民紅包」視為理財啟動資金，同時投資主動式E...

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

0052將1拆7⋯該拆前或拆後買？網曝「影響不大」原因

富邦科技ETF（0052）預計於11月19日進行1拆7，消息曝光後引發Dcard股票板熱議。一名網友發文詢問，「一般會在分拆前購入較好，還是分拆後再購入較好？」貼文一出，吸引眾多投資人留言討論，有人認為拆股只是單位調整「其實沒差」，也有網友主張「分拆後流通性提升，反而更有助股價表現」。

