快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

0050受益人數多到可以組一個縣市了！稀飯：投資它變成一股潮流

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
0050今年人氣爆棚，規模飆破8000億、受益人數衝上170萬人，幾乎能組一個縣市。記者林俊良／攝影
0050今年人氣爆棚，規模飆破8000億、受益人數衝上170萬人，幾乎能組一個縣市。記者林俊良／攝影

＊原文發文時間為11月2日

最近投資（0050）元大台灣50，真的變成一股潮流耶！

眼看0050今年股價一路水漲船高，股價突破64元，規模更是從年初的4000億飆到8000億，直接翻倍成長！

受益人數也突破170萬人，是目前台股ETF中受益人數最多的一檔ETF，幾乎可以組一個縣市了。

但前陣子滑脆的時候，我發現很多人買了0050，卻根本不知道它是什麼，只因為「大家都在買」就跟著入手。這篇文就帶你快速認識：為什麼0050這麼紅？它到底是什麼？又適合誰投資？

為什麼0050近期這麼紅？

這波人氣暴漲，背後其實有三大原因：

1.近半年跟著台積電、AI概念股一起飛，績效亮眼。

2.股票分割，從一張20萬變6萬元，小資族更好累積張數。

3.經管費調降，長期投資更划算、CP值更高。

0050到底是什麼？

0050是台灣ETF的元老級成員，成立於2003年，全名叫「元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金」，名字超級爆長，基本上ETF全名都很長，但大家都簡稱「元大台灣50」或乾脆叫它0050。

它追蹤「臺灣50指數」，選股邏輯其實很單純，就是投資台灣上市公司中市值最大的50家企業。

重點是「上市」哦，所以像鈊象、寶雅、元太這類「上櫃」公司就不會被納入，但也足夠代表台灣市場了。

0050 前十大持股清單，幾乎是台灣大型企業的縮影：（2330）台積電、（2317）鴻海、（2308）台達電、（2454）聯發科、（2382）廣達、（2881）富邦金、（2891）中信金、（3711）日月光投控、（2882）國泰金、（2303）聯電等等，幾乎都是耳熟能詳的名字。加總占比高達8成，可以說非常集中在這十家企業。

配息方面，它是半年配息的ETF，每1、7月除息，但投資它的重點不在領息，而是放在資本利得，也就是股價長期上漲的潛力哦。

但0050也不是萬能的！

它的優勢在於穩定、分散、績效貼近大盤，但也因為採「市值加權」方式，加上成立時間較早，當時沒有限制權重，導致它的台積電的比重非常高。目前台積電市值佔台股加權指數約42%，但在0050裡，權重卻高達60%！

這代表什麼？當台積電飆漲時，0050幾乎跟著漲，但若台積電走弱，0050也會被拖下來，甚至比大盤跌得更深。

所以在上半年台積電表現不好時，才會看到它落後大盤，反之下半年則超越大盤不少，嚴格說來，它跟大盤還是存在一些落差，但已經很接近了！

而且看「市值」，不看「獲利」的這個標準，也有它的代價。有些公司即使短期沒有獲利、甚至虧損，只要市值夠大，依然會被納入成分股。像前陣子的 康霈，9 月營收掛零，卻仍成為最新一批成分股之一；相反地，像台泥這類股價長期表現不佳的公司，也是在最近才被剔除。不過這些公司的權重相對偏低，對整體影響有限。

那你可能會問：「這樣還適合投資嗎？」老實說，我覺得這些小瑕疵不影響大局，長期投資0050依然沒問題。畢竟它反映的是整體台灣經濟的走勢，只要台灣企業持續成長，它自然也會跟著成長。

不過，如果你不喜歡台積電權重太高的設計，也可以參考00922、00923、00905等等，這幾檔的績效與0050相近，但在權重分配上更平均，也同樣能反映台股整體表現。

所以說，0050固然經典，但絕不是萬靈丹。它不一定適合每一個投資人，更不能保證永遠上漲。

投資一定有風險，千萬別因為「大家都在買」就跟風進場，因為最可怕的，不是跌，而是你根本不知道自己為什麼買、買得是誰。

0050適合誰？

想長期存股、相信台灣經濟基本面的人

沒時間研究個股、想單純跟著大盤走的投資人

接受跟著台積電命運一起浮沉的人

0050適合想參與台灣股市、相信長期成長力量的投資人。它不會讓你一夜致富，但會陪你一步步見證台灣企業的茁壯與變化。

不過也要提醒，今年的報酬雖然亮眼，但不代表每年都能複製這樣的成績。

想穩健參與市場，建議採用「定期定額 + 逢低加碼 + 長期持有」的策略，讓時間替你累積報酬、讓紀律幫你平滑波動。

另外，同樣屬於市值型ETF的（006208）富邦台50，與0050追蹤的指數一樣，整體表現也相當接近，選哪一檔都沒問題，重點是你願不願意長期持有下去！

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00905FT臺灣Smart 市值型

延伸閱讀

1300萬要當包租公還是買台積電（2330）？網一面倒選「這個」

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

相關新聞

0050受益人數多到可以組一個縣市了！稀飯：投資它變成一股潮流

＊原文發文時間為11月2日 最近投資（0050）元大台灣50，真的變成一股潮流耶！ 眼看0050今年股價一路水漲船高，股價突破64元，規模更是從年初的4000億飆到8000億，直接翻倍成長！ 受

00882上市快5年今終又回到發行價15元！陳重銘：股價2024年初谷底反彈

有點小感動啊，中信中國高股息（00882）上市快5年，今天終於又回到發行的15元。 好股票，但是生不逢時，發行後碰到新冠疫情、恆大倒閉、中美關稅爭議... 不過股價從2024年初開始谷底反彈，20

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

普發1萬來了 投信法人建議投資ETF累積財富

普發1萬元來了，不少民眾準備迎接雙11購物節大血拼，統一投信表示，可將這筆「全民紅包」視為理財啟動資金，同時投資主動式E...

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。