0050受益人數多到可以組一個縣市了！稀飯：投資它變成一股潮流

＊原文發文時間為11月2日

最近投資（0050）元大台灣50，真的變成一股潮流耶！

眼看0050今年股價一路水漲船高，股價突破64元，規模更是從年初的4000億飆到8000億，直接翻倍成長！

受益人數也突破170萬人，是目前台股ETF中受益人數最多的一檔ETF，幾乎可以組一個縣市了。

但前陣子滑脆的時候，我發現很多人買了0050，卻根本不知道它是什麼，只因為「大家都在買」就跟著入手。這篇文就帶你快速認識：為什麼0050這麼紅？它到底是什麼？又適合誰投資？

為什麼0050近期這麼紅？

這波人氣暴漲，背後其實有三大原因：

1.近半年跟著台積電、AI概念股一起飛，績效亮眼。 2.股票分割，從一張20萬變6萬元，小資族更好累積張數。 3.經管費調降，長期投資更划算、CP值更高。

0050到底是什麼？

0050是台灣ETF的元老級成員，成立於2003年，全名叫「元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金」，名字超級爆長，基本上ETF全名都很長，但大家都簡稱「元大台灣50」或乾脆叫它0050。

它追蹤「臺灣50指數」，選股邏輯其實很單純，就是投資台灣上市公司中市值最大的50家企業。

重點是「上市」哦，所以像鈊象、寶雅、元太這類「上櫃」公司就不會被納入，但也足夠代表台灣市場了。

0050 前十大持股清單，幾乎是台灣大型企業的縮影：（2330）台積電、（2317）鴻海、（2308）台達電、（2454）聯發科、（2382）廣達、（2881）富邦金、（2891）中信金、（3711）日月光投控、（2882）國泰金、（2303）聯電等等，幾乎都是耳熟能詳的名字。加總占比高達8成，可以說非常集中在這十家企業。

配息方面，它是半年配息的ETF，每1、7月除息，但投資它的重點不在領息，而是放在資本利得，也就是股價長期上漲的潛力哦。

但0050也不是萬能的！

它的優勢在於穩定、分散、績效貼近大盤，但也因為採「市值加權」方式，加上成立時間較早，當時沒有限制權重，導致它的台積電的比重非常高。目前台積電市值佔台股加權指數約42%，但在0050裡，權重卻高達60%！

這代表什麼？當台積電飆漲時，0050幾乎跟著漲，但若台積電走弱，0050也會被拖下來，甚至比大盤跌得更深。

所以在上半年台積電表現不好時，才會看到它落後大盤，反之下半年則超越大盤不少，嚴格說來，它跟大盤還是存在一些落差，但已經很接近了！

而且看「市值」，不看「獲利」的這個標準，也有它的代價。有些公司即使短期沒有獲利、甚至虧損，只要市值夠大，依然會被納入成分股。像前陣子的 康霈，9 月營收掛零，卻仍成為最新一批成分股之一；相反地，像台泥這類股價長期表現不佳的公司，也是在最近才被剔除。不過這些公司的權重相對偏低，對整體影響有限。

那你可能會問：「這樣還適合投資嗎？」老實說，我覺得這些小瑕疵不影響大局，長期投資0050依然沒問題。畢竟它反映的是整體台灣經濟的走勢，只要台灣企業持續成長，它自然也會跟著成長。

不過，如果你不喜歡台積電權重太高的設計，也可以參考00922、00923、00905等等，這幾檔的績效與0050相近，但在權重分配上更平均，也同樣能反映台股整體表現。

所以說，0050固然經典，但絕不是萬靈丹。它不一定適合每一個投資人，更不能保證永遠上漲。

投資一定有風險，千萬別因為「大家都在買」就跟風進場，因為最可怕的，不是跌，而是你根本不知道自己為什麼買、買得是誰。

0050適合誰？

想長期存股、相信台灣經濟基本面的人 沒時間研究個股、想單純跟著大盤走的投資人 接受跟著台積電命運一起浮沉的人

0050適合想參與台灣股市、相信長期成長力量的投資人。它不會讓你一夜致富，但會陪你一步步見證台灣企業的茁壯與變化。

不過也要提醒，今年的報酬雖然亮眼，但不代表每年都能複製這樣的成績。

想穩健參與市場，建議採用「定期定額 + 逢低加碼 + 長期持有」的策略，讓時間替你累積報酬、讓紀律幫你平滑波動。

另外，同樣屬於市值型ETF的（006208）富邦台50，與0050追蹤的指數一樣，整體表現也相當接近，選哪一檔都沒問題，重點是你願不願意長期持有下去！

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

