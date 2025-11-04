聽新聞
高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣
不卡關 高息ETF扭轉關鍵！
今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡...
首先，高息ETF表現不如預期，主因有三：
1.台積電漲了超過4成，壓縮了非權值股的表現空間
2.多數非AI成分股停滯不前
3.金融股表現成了拖油瓶
但別忘了，年底將迎來兩大轉機
年底大換股即將登場
金融股的獲利強勢回升
這兩股力量，可能成為高息ETF「轉運」的雙引擎
根據統計，截至9月底，14家金控帳上投資未實現收益達 2,401億元，終結連兩季虧損，並創近四季新高！第三季台股大漲16%，美股那斯達克與S&P500也分別上漲11%與7%，再加上債券殖利率回落、評價收益回升，讓金融股的淨值與明年配息空間同步擴大。也就是說金融股的「補漲行情」，可能即將啟動！
那誰會最先受惠？
我們先看三大熱門高息ETF的金融持股比重：
群益台灣精選高息（00919）：39.7%
國泰永續高股息（00878）：26.98%
元大高股息（0056）：18.22%
別忘了，金融股早已透過持股方式布局AI產業，只要獲利真正反映在財報上，股價就有機會「落後補漲」。屆時，像00919這類金融占比較高的ETF，最可能順勢拉升！
老牛觀點
高股息ETF的核心價值，不在短線漲跌，而在於穩定現金流。對於需要現金流的朋友、高齡投資族、或想打造被動收入來源的人來說，高息ETF依舊是長期資產配置中不可或缺的一環。當市場追逐題材、情緒起伏時，穩定領息的力量，反而更能讓你安心入睡。
只要金融落後補漲、換股邏輯啟動，高息ETF很可能會成為下一波補漲的受惠主角。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
