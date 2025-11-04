00891配息創新高 迎AI測試浪潮 指數汰弱留強、攻入先進測試鏈

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2025年AI投資熱潮持續延燒，也使半導體主題型ETF成為投資人目光焦點。台股首檔且規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。

此外，00891日前也進行成分股調整，鎖定晶片測試介面、老化測試與高效能探針卡等「AI 晶片品質命脈」產業鏈，如半導體測試介面解決方案龍頭穎崴（6515） 、探針卡大廠精測（6510），都是獲利展望極佳的千金股。同時也剔除智原（3035）、頎邦（6147）與精材（3374）。

中國信託投信指出，穎崴主攻半導體測試，設計與製造測試座Test Socket與垂直探針卡（VPC），成功卡位美系 GPU大廠AI／HPC平台供應鏈，推進液冷測試座（Liquid Socket）新技術，2026 動能料將優於2025。至於精測在HPC與主權AI市場強勢崛起，上半年EPS年增5.4倍，總經理黃水可預期下半年可望維持雙位數成長，明年也將持續擴大高階探針卡布局。

00891經理人張圭慧指出，AI伺服器與主權AI崛起，推動全球算力擴建與測試介面需求持續攀升。以輝達新一代Blackwell GPU為例，其晶片尺寸由1913mm² 放大至3202mm²，測試內含價值由53美元倍增至95美元，未來Rubin世代將再創高峰。

張圭慧進一步分析，AI測試產業已進入效益收割期，隨著AI新晶片規格推升測試時間、探針數與材料耗用，測試服務與介面廠獲利潛能倍增。展望2026年後，產業本益比有望上修。投資人可透過布局半導體主題型ETF，掌握這波測市產業估值提升行情。

根據中國信託投信官網配息公告顯示，00891本月除息日訂於11月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月17日前持有或買進，並於12月12日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

