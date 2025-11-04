00981B 配息公告 11月19日前入手享月配息

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告，參與本月配息，投資人宜把握11月19日前買進且持有，即可享有第一金優選非投債ETF本月配息，本次配息發放日訂於12月12日。

聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起停止自2022年起實施的縮表計畫，第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。

儘管，聯準會主席鮑威爾會後記者會中，針對利率前瞻指引態度保留，明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降；惟聯準會對12月續降息看法保守，使10年期美債殖利率彈升回到4%之上。

王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大，不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏感度較低，加上美國經濟仍有強勁韌性，信用品質展望良好下，非投資等級債券仍持續穩健表現。

11月份第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，本月除息訂在11月20日，投資人宜把握11月19日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。