00981B 配息公告 11月19日前入手享月配息

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告，參與本月配息，投資人宜把握11月19日前買進且持有，即可享有第一金優選非投債ETF本月配息，本次配息發放日訂於12月12日。

聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起停止自2022年起實施的縮表計畫，第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。

儘管，聯準會主席鮑威爾會後記者會中，針對利率前瞻指引態度保留，明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降；惟聯準會對12月續降息看法保守，使10年期美債殖利率彈升回到4%之上。

王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大，不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏感度較低，加上美國經濟仍有強勁韌性，信用品質展望良好下，非投資等級債券仍持續穩健表現。

11月份第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，本月除息訂在11月20日，投資人宜把握11月19日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

普發1萬來了 投信法人建議投資ETF累積財富

普發1萬元來了，不少民眾準備迎接雙11購物節大血拼，統一投信表示，可將這筆「全民紅包」視為理財啟動資金，同時投資主動式E...

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

0052將1拆7⋯該拆前或拆後買？網曝「影響不大」原因

富邦科技ETF（0052）預計於11月19日進行1拆7，消息曝光後引發Dcard股票板熱議。一名網友發文詢問，「一般會在分拆前購入較好，還是分拆後再購入較好？」貼文一出，吸引眾多投資人留言討論，有人認為拆股只是單位調整「其實沒差」，也有網友主張「分拆後流通性提升，反而更有助股價表現」。

00757成立以來績效576%！棒棒「2月開始買已19%」：要有暴跌的心理準備

今年是市值型ETF綻放的一年，自從川普上任以來，跟美股相關的ETF就開始成為話題，定期定額的人數也增加。不過，許多檔老牌的海外型ETF上市很久，以往沒有被注意到，但因為近期績效實在太好，讓投資人在買台股之餘，察覺其實美股也可以加入配置。 以證交所9月定期定額排行，前20大就有5檔海外原型ETF入列，分別是00757、00646、00662、00830和00924。

