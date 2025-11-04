快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股站上2萬8。股市示意圖／中央社
台股站上2萬8。股市示意圖／中央社

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。

0050受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。

如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬4992元。

2026年臺灣的每月最低薪資將要調漲到29500元，利用0050目前的年化報酬率計算，月提款3萬元只需要持有27.666張就有機會，總投入成本172萬4976元。

每個月定期定額投入1萬元，需要多久時間才可以成功累積出這些本金呢？

如果想每月有機會提款5萬元，大約需要花費5到10年的時間，當然這必須建立在0050每年都有20.87％這樣子高報酬的條件下才有機會。

若是每月堅持定期定額，而且投資的商品不斷獲得正報酬的話，除了有機會讓月提款的金額越來越高，自己本身的資產金額也會不斷累積不斷增加。

每個月定期定額投入1萬元，堅持5年的時間，存下6.826張的0050，有機會累積資產1097969元；堅持10年的時間，存下9.472張，則是有機會累積3930553元。

賣股提款有沒有什麼缺點或是需要特別注意？

第一、年輕的時候定期定額累積資產，資產累積速度越來越快，因為過程中使用的是複利的累積。

開始退休生活後，可能會發現自己每年報酬缺乏成長，因為現在只剩下單利的成果。

每個月定期定額堅持30年，有機會累積破億元的資產。但是若在定期定額第10年開始停扣定期定額，且開始賣股提領，每年獲得的報酬都通通領出來花掉，雖然本金不變、報酬率不變，但未來的可提領金額缺少複利的累積，就只能夠維持，沒有辦法再靠複利繼續增長下去。

第二、投資商品的報酬率並不是每年都是固定的，也不是保證每年都會往上。

0050近10年的報酬率表現，總共有7年上漲、3年下跌，2022年的報酬率是-21.79％，2024年則是+48.15％，每年的報酬率差異非常大。

要避免報酬差異過大，首先趁年輕的時候持續累積本金，持續拉長累積的時間，透過複利的模式不斷累積獲得的報酬率。此外也要打造更多元化的收入來源，不然要是遇到當年度市場大跌，難道要忍痛砍在阿呆谷，只為了賣股提款維持生活所需嗎？

現代人的第一桶金已經不是100萬，而是300萬、500萬元。以前100萬就已經可以當作買房的頭期款，現在根本不可能，只好繼續投入市場慢慢累積資產。

想要每個月能夠提款3萬元，超過法定最低薪資的標準，至少要存到72.174張，總投入成本450萬零49元才有機會。如果是每個月定期定額投入1萬元，大約需要20到25年，才有機會每個月提款3萬到5萬。

持續定期定額20年到25年的累積時間，就有機會幫助你累積千萬元的資產。當然這只是多元資產中的其中一環，畢竟投資商品的報酬率並不是每年都是固定的，也不是保證每年都會往上。

0050、006208怎麼選？

0050、006208現在的經理費、保管費收費模式也是一模一樣，都是主打規模越大就越便宜。

0050規模8414億，經理費0.098％；006208規模2773億，經理費要0.15％。所以除非006208願意給出更優惠的經理費費率，不然在兩檔成分股基本相同的商品下，選擇更划算的0050就好。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50

知美Jimmy

追蹤

相關新聞

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

普發1萬來了 投信法人建議投資ETF累積財富

普發1萬元來了，不少民眾準備迎接雙11購物節大血拼，統一投信表示，可將這筆「全民紅包」視為理財啟動資金，同時投資主動式E...

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

0052將1拆7⋯該拆前或拆後買？網曝「影響不大」原因

富邦科技ETF（0052）預計於11月19日進行1拆7，消息曝光後引發Dcard股票板熱議。一名網友發文詢問，「一般會在分拆前購入較好，還是分拆後再購入較好？」貼文一出，吸引眾多投資人留言討論，有人認為拆股只是單位調整「其實沒差」，也有網友主張「分拆後流通性提升，反而更有助股價表現」。

00757成立以來績效576%！棒棒「2月開始買已19%」：要有暴跌的心理準備

今年是市值型ETF綻放的一年，自從川普上任以來，跟美股相關的ETF就開始成為話題，定期定額的人數也增加。不過，許多檔老牌的海外型ETF上市很久，以往沒有被注意到，但因為近期績效實在太好，讓投資人在買台股之餘，察覺其實美股也可以加入配置。 以證交所9月定期定額排行，前20大就有5檔海外原型ETF入列，分別是00757、00646、00662、00830和00924。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。