0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。

0050受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。

如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬4992元。

2026年臺灣的每月最低薪資將要調漲到29500元，利用0050目前的年化報酬率計算，月提款3萬元只需要持有27.666張就有機會，總投入成本172萬4976元。

每個月定期定額投入1萬元，需要多久時間才可以成功累積出這些本金呢？

如果想每月有機會提款5萬元，大約需要花費5到10年的時間，當然這必須建立在0050每年都有20.87％這樣子高報酬的條件下才有機會。

若是每月堅持定期定額，而且投資的商品不斷獲得正報酬的話，除了有機會讓月提款的金額越來越高，自己本身的資產金額也會不斷累積不斷增加。

每個月定期定額投入1萬元，堅持5年的時間，存下6.826張的0050，有機會累積資產1097969元；堅持10年的時間，存下9.472張，則是有機會累積3930553元。

賣股提款有沒有什麼缺點或是需要特別注意？

第一、年輕的時候定期定額累積資產，資產累積速度越來越快，因為過程中使用的是複利的累積。

開始退休生活後，可能會發現自己每年報酬缺乏成長，因為現在只剩下單利的成果。

每個月定期定額堅持30年，有機會累積破億元的資產。但是若在定期定額第10年開始停扣定期定額，且開始賣股提領，每年獲得的報酬都通通領出來花掉，雖然本金不變、報酬率不變，但未來的可提領金額缺少複利的累積，就只能夠維持，沒有辦法再靠複利繼續增長下去。

第二、投資商品的報酬率並不是每年都是固定的，也不是保證每年都會往上。

0050近10年的報酬率表現，總共有7年上漲、3年下跌，2022年的報酬率是-21.79％，2024年則是+48.15％，每年的報酬率差異非常大。

要避免報酬差異過大，首先趁年輕的時候持續累積本金，持續拉長累積的時間，透過複利的模式不斷累積獲得的報酬率。此外也要打造更多元化的收入來源，不然要是遇到當年度市場大跌，難道要忍痛砍在阿呆谷，只為了賣股提款維持生活所需嗎？

現代人的第一桶金已經不是100萬，而是300萬、500萬元。以前100萬就已經可以當作買房的頭期款，現在根本不可能，只好繼續投入市場慢慢累積資產。

想要每個月能夠提款3萬元，超過法定最低薪資的標準，至少要存到72.174張，總投入成本450萬零49元才有機會。如果是每個月定期定額投入1萬元，大約需要20到25年，才有機會每個月提款3萬到5萬。

持續定期定額20年到25年的累積時間，就有機會幫助你累積千萬元的資產。當然這只是多元資產中的其中一環，畢竟投資商品的報酬率並不是每年都是固定的，也不是保證每年都會往上。

0050、006208怎麼選？

0050、006208現在的經理費、保管費收費模式也是一模一樣，都是主打規模越大就越便宜。

0050規模8414億，經理費0.098％；006208規模2773億，經理費要0.15％。所以除非006208願意給出更優惠的經理費費率，不然在兩檔成分股基本相同的商品下，選擇更划算的0050就好。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。