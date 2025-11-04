快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

市值型變「偽高息」？006208暴衝配息3.448元…達人：別拿石頭砸自己腳

聯合新聞網／ 張紫凌
台股衝天價後，獲利了結賣壓出籠，指數遭壓回翻黑作收。圖／聯合報系資料照片 林俊良
台股衝天價後，獲利了結賣壓出籠，指數遭壓回翻黑作收。圖／聯合報系資料照片 林俊良

006208這次配息3.448元，單季殖利率2.29%，創下歷史新高，而且是「異常的高」！

這樣做不知道是不是想要創造雙贏，同時吸引喜歡「市值型以及高股息」的投資人，但006208不要忘了，你的定位是市值型ETF呀！不能因為0050分割又降費用就拿石頭砸自己的腳。

這兩天已經有不少大大跟我討論這件事，如果這是高股息ETF，大家可能已經在放鞭炮慶祝了；但它是追蹤大盤的市值型ETF，這就讓人有點看傻眼了，配息創高，如果是「高股息ETF」，這可能是值得慶祝的事；但它是「市值型ETF」，如果配得太高感覺就有一點失去本意。

市值型ETF主要是反映大盤成長，最珍貴的價值是留在帳上繼續達成「再投入」的效果，這樣企業賺錢、股價上漲，獲利繼續滾入基金、變成下一波成長的燃料，才能讓完整又有效率的享受到企業成長，而不是製造配高息的假象，把未來的漲幅先拿出來分掉，不然對長期投資者來說就有點本末倒置了，要高股息，我去買高股息不是就好了嗎...

簡單來說，成長力被配息稀釋掉，006208就會越來越像「偽高股息ETF」，最怕的情況是，投資人看到高息蜂擁進場，結果買在歷史高點、除息又貼息，到頭來變成「領息變繳稅、報酬被吃掉」。

還是要碎碎念一下，一檔以「貼近市場」為本的ETF來說，最該追求的是長期成長，如果這份成長被過早切割成現金，那真正的長期報酬，就再也回不去了，可能很多人會拿006208對比之前0050降費用或是分割的事情，但這些我覺得都是可以再慢慢調整，只是市值型ETF失去本質，變成想要當高股息ETF，這才是真正會讓還留在006208的投資人會在意的事情！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 0050元大台灣50 市值型 ETF

延伸閱讀

006208配3.448元爆爭議！65萬股民息利雙收…卻有人喊「我要的不是息」

00878、00919股價都漲不動？小童曝存股族最佳買點：其實目前表現都不差

手握15萬閒錢買0050或006208？網曝「低風險、長期報酬穩定」做法

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

相關新聞

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

0052將1拆7⋯該拆前或拆後買？網曝「影響不大」原因

富邦科技ETF（0052）預計於11月19日進行1拆7，消息曝光後引發Dcard股票板熱議。一名網友發文詢問，「一般會在分拆前購入較好，還是分拆後再購入較好？」貼文一出，吸引眾多投資人留言討論，有人認為拆股只是單位調整「其實沒差」，也有網友主張「分拆後流通性提升，反而更有助股價表現」。

00757成立以來績效576%！棒棒「2月開始買已19%」：要有暴跌的心理準備

今年是市值型ETF綻放的一年，自從川普上任以來，跟美股相關的ETF就開始成為話題，定期定額的人數也增加。不過，許多檔老牌的海外型ETF上市很久，以往沒有被注意到，但因為近期績效實在太好，讓投資人在買台股之餘，察覺其實美股也可以加入配置。 以證交所9月定期定額排行，前20大就有5檔海外原型ETF入列，分別是00757、00646、00662、00830和00924。

市值型變「偽高息」？006208暴衝配息3.448元…達人：別拿石頭砸自己腳

006208這次配息3.448元，單季殖利率2.29%，創下歷史新高，而且是「異常的高」！ 這樣做不知道是不是想要創造雙贏，同時吸引喜歡「市值型以及高股息」的投資人，但006208不要忘了，你的

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

股票型ETF11月配息結果：00878撐住了 已經連二季降息的00878，11月再開出0.4元沒有連三降，以今天21.69的收盤價計算暴力年化穩住7%，今年四季一共配了1.77元，實際年化超過8

手握15萬閒錢買0050或006208？網曝「低風險、長期報酬穩定」做法

不少人偏好投資市值型ETF，不只可以省去看盤時間，長期來看報酬率也相對更好。一名Dcard網友近日發文，表示自己剛獲利了結一檔股票，目前手上約有15萬元閒錢，詢問「該投入哪個標的比較好？還是無腦買0050或006208？」該貼文一出，立即引起眾多投資人討論，不少人分成「ETF派」與「個股派」兩陣營，分享各自的理財策略與市場看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。