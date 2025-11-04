市值型變「偽高息」？006208暴衝配息3.448元…達人：別拿石頭砸自己腳

006208這次配息3.448元，單季殖利率2.29%，創下歷史新高，而且是「異常的高」！

這樣做不知道是不是想要創造雙贏，同時吸引喜歡「市值型以及高股息」的投資人，但006208不要忘了，你的定位是市值型ETF呀！不能因為0050分割又降費用就拿石頭砸自己的腳。

這兩天已經有不少大大跟我討論這件事，如果這是高股息ETF，大家可能已經在放鞭炮慶祝了；但它是追蹤大盤的市值型ETF，這就讓人有點看傻眼了，配息創高，如果是「高股息ETF」，這可能是值得慶祝的事；但它是「市值型ETF」，如果配得太高感覺就有一點失去本意。

市值型ETF主要是反映大盤成長，最珍貴的價值是留在帳上繼續達成「再投入」的效果，這樣企業賺錢、股價上漲，獲利繼續滾入基金、變成下一波成長的燃料，才能讓完整又有效率的享受到企業成長，而不是製造配高息的假象，把未來的漲幅先拿出來分掉，不然對長期投資者來說就有點本末倒置了，要高股息，我去買高股息不是就好了嗎...

簡單來說，成長力被配息稀釋掉，006208就會越來越像「偽高股息ETF」，最怕的情況是，投資人看到高息蜂擁進場，結果買在歷史高點、除息又貼息，到頭來變成「領息變繳稅、報酬被吃掉」。

還是要碎碎念一下，一檔以「貼近市場」為本的ETF來說，最該追求的是長期成長，如果這份成長被過早切割成現金，那真正的長期報酬，就再也回不去了，可能很多人會拿006208對比之前0050降費用或是分割的事情，但這些我覺得都是可以再慢慢調整，只是市值型ETF失去本質，變成想要當高股息ETF，這才是真正會讓還留在006208的投資人會在意的事情！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。