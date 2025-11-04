00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

快訊

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
在00878與0056先後止跌後，市場焦點轉向00919能否再配0.54元。市值型006208雖配出史上新高3.448元，但受股價飆漲影響，暴力年化僅約4.6%。記者林俊良／攝影
股票型ETF11月配息結果：00878撐住了

已經連二季降息的00878，11月再開出0.4元沒有連三降，以今天21.69的收盤價計算暴力年化穩住7%，今年四季一共配了1.77元，實際年化超過8%，我覺得不管是暴力或實際都算不錯了，目前在高股息家族裡面維持在中間的水準，接下來就看這個月底「例行調整」的結果。0056、00878這二大巨獸都終止降息之後，下個月00919再配0.54元的機會也跟著增加了

另外一檔值得關注的是006208，這一次開出成立以來最高3.448元，這個數字甚至比早期採用年配的時候還要高，金額一公佈果然就登上不少新聞標題。

但不要忘記最近台股大盤持續在創歷史新高，006208的價位也跟著破記錄站上150元，以11/3收盤價150.2來換算，暴力年化只有4.6%、用今年二次配息4.437來算也不到3%，以市值型ETF來說，其實並沒有特別高，上個月00922都配到暴力10趴了。

其實006208因為高價導致配息金額拉高，要注意的問題反而是二代健保，接下來關鍵在11/14(五)公佈的配息組成，006208會不會一反過去「高濃度54C」的慣例，出現大量的平準金和價差，更多分析敬請期待11月號的國民ETF人氣榜。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

