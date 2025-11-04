00757成立以來績效576%！棒棒「2月開始買已19%」：要有暴跌的心理準備

今年是市值型ETF綻放的一年，自從川普上任以來，跟美股相關的ETF就開始成為話題，定期定額的人數也增加。不過，許多檔老牌的海外型ETF上市很久，以往沒有被注意到，但因為近期績效實在太好，讓投資人在買台股之餘，察覺其實美股也可以加入配置。

以證交所9月定期定額排行，前20大就有5檔海外原型ETF入列，分別是00757、00646、00662、00830和00924。

其中00757擠進前10大，短期內爆紅的原因就是貢獻了暴利。

把幾檔定期定額榜單的名單拉出來一起比較，00757的績效高達576%；其次則是聚焦在半導體產業的00830，績效有387%，足足少了00757快200%；而有美國0050之稱的00646，績效是166%。

00757若與所有海外原型ETF相比，資產足足有400多億，僅次於00662；00646比它還要早成立卻遠不及它，只有300多億。

00757有什麼賣點？高績效背後隱藏了很大的風險嗎？

00757成立於2018年11月27日，是以美國上市的高成長科技股為主軸的ETF，該基金追蹤NYSE FANG+指數，以完全複製法進行操作，確保ETF表現與指數高度一致，沒有配息。

FANG+即是尖牙股，由美國領先的五大科技巨頭股票縮寫所組成，分別是Facebook（現在更名為Meta）、Amazon、Apple、Netflix、Google。

這個術語代表了在科技產業中具有領先地位且通常成長快速的公司，而美國州際交易所ICE在2017年9月，編制涵蓋科技尖牙股的NYSE FANG+指數，就是以FANG+加上精選五檔趨勢領先的頂尖科技股，隨著科技產業的變化，除了原始的尖牙股外，還納入了其他科技龍頭股。

市場上出現了更廣泛的七巨頭，而目前指數成分有十檔個股，包含了Meta、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet、Microsoft、NVIDIA、Broadcom、ServiceNow、Crossdrive。

當然未來也有可能調整，條件會依ICE產業分類、投資屬於科技、網路、媒體、非必需消費類股，個股總市值不低於50億美元、過去6個月、日均成交值達5000萬美元以上，採平均權重法進行配置，並與每季度進行再平衡，以維持權重的均等分配，並自動調整投資比例。

00757最致命的風險就是波動度，因為只有10檔，其股價容易受到市場情緒、突發利空或產業週期影響而劇烈波動，再加上海外ETF沒有漲跌限制，在空頭或科技股修正時，跌幅可能遠大於大盤，這對於風險承受度低的投資人是巨大的心理挑戰。

以今年4月來說，4月2日川普宣佈大規模對等關稅發動貿易戰，引發全球股災崩跌，台股4月7日開盤上市櫃股高達1688檔以跌停10%作收，海外ETF因為無漲跌幅限制，00757當天就跌了16.1%、00830則有超過兩成的大跌幅。

若往前推2022年俄烏戰爭開打，加上美國暴力升息，當年的個股是跌得也很慘，尤其是科技股全面下殺，納斯達克指數只有美國道瓊還持平，其他跟科技指數有關的ETF都一片慘綠，就連檔數有500檔個股的00646、00858跌幅也有一成，更何況00757當年跌幅可是高達34.88%。

再來是結構上的風險，00757幾乎完全集中在科技、網路、媒體及非必需消費等單一成長型產業，當該產業面臨法規限制、供應鏈中斷、技術瓶頸或整體景氣下行時，缺乏其他防禦性產業分散風險，會導致ETF淨值遭受巨大沖擊。

既然00757風險高 為何還投資？

第一、風險承受度，明確知道成分股太集中股價波動大，但有心理準備承受市場震盪和較大的回檔幅度。 第二、看好科技長線趨勢，FanPlus成分股是AI和創新科技的主要玩家，這些巨頭的成長趨勢會延續好幾年。 第三、00757的定位是資本增值，尤其因為不配息，報酬主要來自於淨值成長、追求長期資本增值，也就是賺取暴利。

當市場處於多頭，資金追逐高成長趨勢時，00757的報酬率會展現出驚人的爆發力，一年期報酬率經常達到50%甚至是60%甚至更高，遠遠領先同類型ETF的平均報酬率。

若回頭看4月股災到現在的回漲，以00757來說當初跌了16.1%，半年多過去已經回漲了61.63%。跌最深的00830更驚人，4月7日當日跌20.6%，如今漲幅快100%。

往前看2022年科技股股災年，00757這年跌最慘有35%的跌幅，但隔年全部都漲回來了，還高達快100%的漲幅，2024年繼續接力，貢獻6成的漲幅，這兩年都是績效冠軍。

從這些數據來看，00757會暴跌但也會暴漲，這樣的波動度比較適合用定期定額，all in風險很高。

定期定額可以避免一次買在價格高點，在價格下跌時能買到更多單位，還可以靠券商系統設定自動低檔加碼，一旦市場回彈即可快速回本並獲利。

此外也可以拉長投資時間，將投資視為5年、10年以上的長期計劃，尖牙科技股長期仍是向上趨勢，時間是消耗短期波動最好的解藥。

00757是我在今年2月開始定期定額投入，其中我還面臨了4月股災、8月也有一波大跌，都有過帳面慘綠到不行，但是我持續定期定額甚至小加碼，截至到10月底報酬是19.4%。

最令我惋惜的是股災沒多加碼，人性這關真的很難克服，至少我堅持持續投資不停扣，當然有些人會採用核心加衛星的配置方式，降低整體組合波動。

00757在多頭年份的表現通常是極為強勁，且領先同類型ETF的佼佼者，雖然在2022年空頭時跌幅慘重，但當市場信心回穩，尤其是在AI趨勢的推動下，00757的淨值具有極快的修復能力和反彈彈性，是少數能率先翻正的美股原型ETF。

目前個人非單壓00757，也有搭配較分散的市值型ETF如00924共同持股，除了可以仰賴00757的爆發力外，也能達到堅固報酬與風險的平衡。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。