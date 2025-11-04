主動式ETF規模衝衝衝 突破710億元 台股商品包辦前四大

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
主動式ETF 規模衝衝衝。聯合報系資料照
2025年為主動式ETF元年，目前盤面有12檔相關商品，總規模在昨（3）日正式突破700億元。主動統一全球創新將在明（5）日掛牌，主動元大AI新經濟將於24日起募集，而聯博、復華、第一金投信的主動式ETF也獲主管機關核准募集，隨著主動式ETF投資熱度正攀升中，總規模劍指千億元大關。

根據CMoney統計，主動式ETF總規模在3日跨越700億元大關，來到710.5億元，投資台股的商品有五檔，海外債券四檔、海外股則有三檔。

以個別ETF來看，規模前四大都由台股主動式ETF包辦，依序為主動統一台股增長257.51億元、主動群益台灣強棒175.37億元、主動野村臺灣優選59.25億元、主動野村台灣50的56.07億元，受惠於台股收紅及資金淨申購，3日規模都紛紛創下成立以來新高。

主動統一台股增長是目前規模最大的主動式ETF，也是第一檔突破250億元的主動式ETF，市占約36.2%。主動統一全球創新將在5日掛牌交易，這是統一投信旗下第二檔主動式ETF，據了解，募集金額約60億元，是如今募集成績最好一檔，也助攻統一投信持續坐穩主動式ETF最大發行商位置。

國內ETF發行龍頭元大投信，看好AI新經濟強大商機，將於11月24日至11月28日募集主動元大AI新經濟，發行價格為10元，採不配息設計，全方位布局AI長期資本利得成長機會。

復華、第一金、聯博三家投信業者也在近期陸續拿到主管機關的募集核准函，其中，聯博投信繼主動聯博投等入息後，第二檔主動式ETF同樣選擇聚焦債券市場，將推「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF」。

復華及第一金投信也將正式參與主動式ETF市場，首檔都鎖定台灣人最熟悉的台股市場，將推出「復華台灣未來50主動式ETF」、「第一金台股趨勢優選主動式ETF」。

統一投信表示，台股站穩28,000點後，年底消費旺季行情使台股後市仍不看淡。主要推動台股上漲的仍是AI族群，近期公布的企業財報也顯示，AI市場仍為供不應求，且強勁需求將維持至明年，有望帶動相關供應鏈獲利持續寫佳績。但高處風大，投資人若擔憂高檔震盪劇烈，建議用定期定額布局，適度分散風險也不錯過台股長多帶來的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

