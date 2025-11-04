亞債ETF吸金 規模大增

過去一周，淨流入整體固定收益型ETF資金約較上周減少46%至76.3億美元，其中淨流入美國債市規模減少57%至39.7億美元；淨流入亞洲債市規模增加逾三倍至18.7億美元。依債券品質，投資等級債市淨流入41.3億美元，非投資等級債市淨流入14.3億美元。

聯準會再降息1碼至3.75~4%，但主席鮑爾表示，12月降息目前仍非定案，展望與市場預期有落差導致美國公債領跌高評級債市。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資等級公司債產業分布與美股（以S&P500指數為例）有顯著差異，科技股在美股占比高達四成，在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是明顯高於股市，因此投資組合中納入非投資等級公司債可作為分散股市風險的良好工具。

長期而言，非投資等級公司債可提供類似於股市的報酬機會，但波動性卻小許多。

安聯投信指出，鮑爾對年底降息預期潑冷水。美國10年期公債殖利率整周走升10個基準點至4.10%，債市多數下跌，其中新興市場主權債表現最佳。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，主席鮑爾稱12月是否降息暫無定論，市場則下調對年底降息的預期，投資級債下跌，資金淨流入降溫。

非投資級債部分，企業獲利具韌性以及美中貿易談判有望突破等多重利好推動下，非投資級債於近一周的上半周上漲；下半周則是受鮑爾表示12月再降息並非板上釘釘，風險資產行情在各類資產中動能稍減。

陳信逢分析，整體而言，債市波動續降，違約指數回檔。

在聯準會降息與資金寬鬆的利好下，信用債與利率債皆有不錯的表現，尤其新興市場債最為亮眼。多頭增添信心與資金動能，市場風險情緒回升，為全球股票與信用資產的持續走升創造有利條件。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。

在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。