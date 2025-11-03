三類台股ETF 人氣爆棚

台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。據統計，近一周主、被動式台股ETF受益人數增加前十大產品，以市值型、主動式及科技類ETF居多，前五名依序為元大台灣50（0050）、富邦科技、主動統一台股增長、元大高股息、主動野村台灣50等，顯示在AI題材帶動下，科技股領漲的行情仍具吸引力。

上周台股ETF受益人數雖周減逾2.6萬人，降至11,287,850人，不過資金並未全面撤出，反而轉向AI與科技題材。法人指出，市值型、主動式及科技型ETF成為資金新寵，顯示投資人仍積極參與多頭行情、聚焦成長動能標的。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，隨著AI技術及相關應用持續發展，仍看好台股表現延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。