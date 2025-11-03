快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

三類台股ETF 人氣爆棚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。據統計，近一周主、被動式台股ETF受益人數增加前十大產品，以市值型、主動式及科技類ETF居多，前五名依序為元大台灣50（0050）、富邦科技、主動統一台股增長、元大高股息、主動野村台灣50等，顯示在AI題材帶動下，科技股領漲的行情仍具吸引力。

上周台股ETF受益人數雖周減逾2.6萬人，降至11,287,850人，不過資金並未全面撤出，反而轉向AI與科技題材。法人指出，市值型、主動式及科技型ETF成為資金新寵，顯示投資人仍積極參與多頭行情、聚焦成長動能標的。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，隨著AI技術及相關應用持續發展，仍看好台股表現延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF AI

延伸閱讀

MSCI半年度調整 台股權重估調升、6檔潛力股可望納入

台積電中場紅翻黑 台股開高壓回平盤整理

今年台股誰最賺？0050報酬34％完勝高息ETF、00919慘剩0.7％

AI 熱潮延燒 台股登頂再創高點 梁彥平：宜防估值過高風險

相關新聞

賠錢也要出清00929！配息率12％→5％ 59萬股民該跳車？揭月配高息勝負關鍵

曾經是月配ETF人氣王的00929，如今卻成為投資人心中的「最失望代表」。

主動式ETF規模衝衝衝 突破710億元 台股商品包辦前四大

2025年為主動式ETF元年，目前盤面有12檔相關商品，總規模在昨（3）日正式突破700億元。主動統一全球創新將在明（5...

亞債ETF吸金 規模大增

過去一周，淨流入整體固定收益型ETF資金約較上周減少46%至76.3億美元，其中淨流入美國債市規模減少57%至39.7億...

ETF人氣旺 漲多跌少 10月漲幅前三強都漲逾兩成

隨著美中緊張關係和緩、聯準會主席鮑爾及輝達執行長黃仁勳談話中都釋出「AI熱潮並非泡沫」的論調，且AI發展上出現更多項跨領...

統一投信00988A 5日上市

創新被視為每一個新世代經濟成長的重要引擎，統一投信第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」（00988A）將視野轉...

三類台股ETF 人氣爆棚

台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。據統計，近一周主、被動式台股ETF受益人數增加前十大產品，以市值型、主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。