00982A最新配息0.334元 預估年化配息率9%

我相信大家一定很納悶，為什麼大盤明明匆匆容容、游刃有餘地不斷創高，但高股息ETF卻是匆匆忙忙、連滾帶爬地沒什麼漲。 今天我們就來分享00878、00919的關鍵區域到底應該如何規劃，以及它們是否真的還值得持有。 首先00919的部分之前我們就分析過非常多次。股價表現上，因為它都沒有突破紅色線的轉勢處，因此就只能持續以震盪格局來做觀察。 而往下的話，我們就一樣留意密集成交區相對突兀的地方，來當作潛在的買盤支撐即可。

2025-11-03 15:32