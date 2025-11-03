快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

00981B即將除息 第一金投信：非投資等級債券仍持續穩健表現

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起停止自2022年起實施的縮表計畫，第一金優選非投債ETF（00981B）經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。

第一金優選非投債ETF即將除息，19日為最後買進日，本次配息發放日訂於12月12日。王心妤表示，儘管，聯準會主席鮑爾會後記者會中，針對利率前瞻指引態度保留，明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降；惟聯準會對12月續降息看法保守，使10年期美債殖利率彈升回到4%之上。

王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大，不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏感度較低，加上美國經濟仍有強勁韌性，信用品質展望良好下，非投資等級債券仍持續穩健表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 降息 債券 第一金

延伸閱讀

深鐵集團收緊借款條件 萬科債券大跌

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

降息節奏放緩但趨勢不變 美國投資等級債穩健體質開啟收益與潛在價差契機

布局債券基金正逢其時

相關新聞

獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵

台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤...

00878、00919股價都漲不動？小童曝存股族最佳買點：其實目前表現都不差

我相信大家一定很納悶，為什麼大盤明明匆匆容容、游刃有餘地不斷創高，但高股息ETF卻是匆匆忙忙、連滾帶爬地沒什麼漲。 今天我們就來分享00878、00919的關鍵區域到底應該如何規劃，以及它們是否真的還值得持有。 首先00919的部分之前我們就分析過非常多次。股價表現上，因為它都沒有突破紅色線的轉勢處，因此就只能持續以震盪格局來做觀察。 而往下的話，我們就一樣留意密集成交區相對突兀的地方，來當作潛在的買盤支撐即可。

00936預計11月17日除息 每股配息維持0.055元、配息率約0.34%

台新永續高息中小ETF（00936）預計11月17日進行除息，最後買進日為11月14日，收益分配發放日為12月5日。本次...

57萬股民注意！00929配息金額提高至0.09元 年化配息率約5.7%

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年本月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

超越0050新組合這時還有望贏正二？他曝「7：3方程式」：00981A+台積電（2330）

粉專《柴柴的理財小天地》近日發文分享一組話題爆紅的投資組合：「超越0050方程式＝00981A＋2330（台積電）」。他笑稱「這堂課不用1萬、也不用10萬，只要一瓶無糖茶」，引來上百名投資人留言交流，

00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

買進400股0056。 00878公布第4季每股配息0.4元，預計2025年12月12日入帳，到2026年1月中旬約5周，這次配息差不多能提供1周買1張0056的底氣。另外，2025年總股息金額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。