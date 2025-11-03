快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

永豐3檔ETF將除息 雙引擎驅動：AI浪潮與降息利多共振行情

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

在全球AI浪潮席捲下，台灣憑藉強大的製造實力與技術創新，積極布局半導體、雲端運算及終端應用，成功躍升為AI產業的關鍵供應鏈之一。2025年9月出口年增率高達33.8%，已連續23個月維持正成長，顯示台灣科技產品訂單能見度高，第4季出口動能可望延續。永豐投信表示，台股近期創下新高，雖面臨上檔壓力，但下檔支撐穩固，加上年底電子旺季與作帳行情，資金回補需求強勁，中期走勢仍偏多。

永豐投信3日發布3檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐智能車供應鏈（00901）、永豐優息存股（00907）、永豐ESG銀行債15+（00958B），11月24日為最後買進日，均在11月25日進行除息，並在12月19日發放配息。

永豐智能車供應鏈鎖定具備爆發潛力的科技核心產業，精準掌握成長趨勢。在全球AI浪潮推動下，台灣出口與企業獲利持續擴張，科技動能強勁。

另外在債市方面，隨著市場對美國聯準會Fed降息的預期日益明確，預估2025年第4季至2026年底可能啟動多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。近期美國經濟數據顯示通膨壓力逐步緩解，美國聯準會的鷹派立場也開始轉趨溫和，市場資金逐漸回流至債券資產，尤其是長天期投資等級債券，成為資金布局的焦點。

永豐ESG銀行債15+將長天期銀行債的高彈性，與ESG篩選標準結合，不僅為投資人提供月配息機制，滿足其現金流需求，更在股市震盪、Fed利率走降的雙重背景下，成為優化資產配置、資金避風港的關鍵工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 債券 永豐 AI

延伸閱讀

Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

晶碩10月營收年增17%

全民權證／智邦 押寶長天期

鴻海、川湖 瞄準長天期

相關新聞

獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵

台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤...

00878、00919股價都漲不動？小童曝存股族最佳買點：其實目前表現都不差

我相信大家一定很納悶，為什麼大盤明明匆匆容容、游刃有餘地不斷創高，但高股息ETF卻是匆匆忙忙、連滾帶爬地沒什麼漲。 今天我們就來分享00878、00919的關鍵區域到底應該如何規劃，以及它們是否真的還值得持有。 首先00919的部分之前我們就分析過非常多次。股價表現上，因為它都沒有突破紅色線的轉勢處，因此就只能持續以震盪格局來做觀察。 而往下的話，我們就一樣留意密集成交區相對突兀的地方，來當作潛在的買盤支撐即可。

00936預計11月17日除息 每股配息維持0.055元、配息率約0.34%

台新永續高息中小ETF（00936）預計11月17日進行除息，最後買進日為11月14日，收益分配發放日為12月5日。本次...

57萬股民注意！00929配息金額提高至0.09元 年化配息率約5.7%

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年本月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

超越0050新組合這時還有望贏正二？他曝「7：3方程式」：00981A+台積電（2330）

粉專《柴柴的理財小天地》近日發文分享一組話題爆紅的投資組合：「超越0050方程式＝00981A＋2330（台積電）」。他笑稱「這堂課不用1萬、也不用10萬，只要一瓶無糖茶」，引來上百名投資人留言交流，

00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

買進400股0056。 00878公布第4季每股配息0.4元，預計2025年12月12日入帳，到2026年1月中旬約5周，這次配息差不多能提供1周買1張0056的底氣。另外，2025年總股息金額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。