第11檔主動式ETF掛牌 主動統一全球創新00988A 11月5日上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，由統一投信募集發行的主動統一全球創新ETF（00988A），將於11月5日掛牌上市交易，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF投資標的涵蓋全球股票，於市場尋找具備獲利及業績成長潛力的公司，並著重投資於以全新技術或思維改變舊有事物，藉由改變生產技術或材料、研發或製造流程、產品或服務、商業模式等，進而創造出全新價值，甚至成為其他創新的基礎者之創新企業。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達200檔（含被動式ETF 189檔及主動式ETF 11檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

