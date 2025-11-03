這檔季季配的非高股息ETF配息創新高 11月21日除息

在配息減少、績效跟不上台股大盤雙重利空夾擊下，高股息ETF投資人數、申購金額呈現衰退，領息要搭配市值型ETF成為趨勢，透過資本利得發放，包括「小0050」元大臺灣ESG永續（00850）季配金額改寫新高，績效也大幅領先高股息ETF。相對於市值型ETF，高股息ETF受降息風影響，10月除0056維持成長，00878、00919分別遭贖回58.5億元、119億元，投資人數則分別減少2.7萬、3.6萬。

元大臺灣ESG永續3日公告今年第4季配息金額，每受益權單位擬配發0.7元，金額創下成立以來新高，以今日收盤價55.25元換算，單季配息率為1.26%，今年實際配息率來到5.35%，除息日為11月21日、領息日為12月12日，此次參與除息的最後買進日為11月20日。

法人指出，ETF是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，因此市值型ETF不會錯過台股行情。以00850為例，其市值型選股邏輯帶動今年以來至10月底績效26.9%，超越0056的14.9%，以及00878、00919的5.1%與2.3%，本季也反映帳上累積的資本利得，季配0.7元改寫掛牌以來新高換算年化配息率約5.1%。

同時，過去投資人傾向存季配高股息ETF，但從成長性看來，此策略面臨長期績效落後的風險很高，因此如果有現金流需求，建議搭入季配市值型ETF，除了增加存股效率，若有資本利得會進行配息，投資人不用自行賣出股票也能有現金流。

法人也強調，不同於資金湧進高股息ETF可能影響成分股股價，市值型ETF因為成分股市值大，資金胃納量自然大。以0050為例，目前其規模約8,800億，持有近6成台積電（2330）約5,280億，但台積電總市值高達近40兆，縱使規模成長至1兆也不會影響股價表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。