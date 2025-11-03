首檔配息主動式ETF 00982A最新配息0.334元 預估年化配息率9%創新高

群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）公告第2次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.334元。若以11月3日收盤價14.84元來推算，預估單次配息率約2.25%，預估年化配息率9%。本次除息日訂於11月18日，因此投資人如果想參與00982A本次領息，最晚需在11月17日買進，收益分配發放日則訂於12月12日。

法人表示，台股ETF成為國人投資標配。在市值型、高息型之外，今年新增主動式ETF，以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵，目前已有五檔台股主動式ETF。

群益投信指出，00982A採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。目前00982A受益人約9.27萬人，自掛牌以來含息報酬率已達約50%。

00982A除了能幫助投資人爭取超額報酬，配息也不錯。00982A是首檔配息的主動式ETF，今年7月配出每股0.236元，預估年化配息率逾8%，且只花兩個交易日就完成填息，11月配息更創新高，每股配發0.334元，預估年化配息率9%。

市場法人認為，大型雲端服務供應商（CSP）業者持續增加人工智慧（AI）資本支出，台灣AI相關供應鏈將是最大受惠者。加上降息循環再起，台股有望在獲利、資金雙成長利多的帶動下繼續攻高。不過，台股近期籌碼較凌亂，盤勢震盪加劇。投資人可透過能靈活因應市況、動態調整投組的台股主動式ETF來布局長期潛力股，同時掌握短線強勢動能股，一次掌握台股的多元成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。