00951首次配息0.16元、00962維持分配0.025元 預計11月17日除息

台新日本半導體ETF（00951）預計11月17日進行首次除息，最後買進日為11月14日，收益分配發放日為12月5日。本次首次分配，每單位配息金額為0.16元，以11月3日收盤價12元計算，年化配息率約1.3%。00951在11月3日股價又創歷史新高，近一周上漲9.9%、近一月上漲15.7%，近三月上漲46.3%，近六月漲幅更高達69.9%。

台新AI優息動能ETF（00962）預計11月17日除息，最後買進日為11月14日，收益分配發放日為12月5日。本次預估每單位配息金額維持0.025元，以11月3日收盤價11.53元計算，單次配息率約0.21%、年化配息率約2.6%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。