00936預計11月17日除息 每股配息維持0.055元、配息率約0.34%

高股息ETF最大的風險在哪裡，答案是「沒有台積電」。 00878今年的表現稍嫌落後，除了「沒有台積電」之外，前2大持股為國泰金跟中信金，合計權重達18%，表現穩定但是漲幅比不上AI族群，也是00878表現落後的原因之一。 「沒有台積電」是所有高息型ETF的通病，也是報酬率不如市值型的主要原因，所以不要都只有買高股息ETF，應該要適當的搭配市值型ETF。 0050已經有超過6成是台積電，還不如直接買台積電，報酬率還會較高。 ETF的精神在於「分散」，00881的分散性明顯優於0050，而且成分股都是科技類股，沒有塑化、水泥、鋼鐵…這些拖油瓶，上市以來的報酬率也打敗0050。 最大的差別是，0050只用市值選股（不管有沒有賺錢），00881則是用有賺錢來選股(近四季累積EPS>0)，可以算是進化版的市值型ETF，勝過0050的報酬率也說明一切。

2025-11-03 14:21