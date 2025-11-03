00878、00919股價都漲不動？小童曝存股族最佳買點：其實目前表現都不差

快訊

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
00878、00919兩檔高股息配息都下降。台股示意圖／中央社
我相信大家一定很納悶，為什麼大盤明明匆匆容容、游刃有餘地不斷創高，但高股息ETF卻是匆匆忙忙、連滾帶爬地沒什麼漲。

今天我們就來分享00878、00919的關鍵區域到底應該如何規劃，以及它們是否真的還值得持有。

首先00919的部分之前我們就分析過非常多次。股價表現上，因為它都沒有突破紅色線的轉勢處，因此就只能持續以震盪格局來做觀察。

而往下的話，我們就一樣留意密集成交區相對突兀的地方，來當作潛在的買盤支撐即可。

因此目前00919的切入點其實就非常明確：

第一，等它站穩紅色線的轉勢處，才說明趨勢的反轉；第二，等待拉回到下方的密集成交區，同時出現新的轉勢，那才是比較安全的時機。

如果是完完全全的配息導向、不在意那些微的價差差距的話，那目前的位置持續慢慢佈局也是可以。

但當股價沒有出現轉勢成形之前，都盡量只能以震盪格局來做觀察！畢竟說真的，這波台股的主流族群不外乎就是泛AI類股，例如記憶體、電源供應器、被動元件、甚至台積電等等。

像00919這波，把前三大持股40%的資金都集中在國泰金、中信金、富邦金這一類的金融族群，確實是很難讓股價有什麼太活潑的表現。

不過說真的，00919表現也不到很糟糕，至少成分股不要選到破四月低點的股票就好，甚至也因為這波多數是選科技類股之外的標的，之後若不幸遇到科技股拉回，部分的金融股其實也可以達到很好的防守效果。

尤其美國正在走降息循環，甚至年底前還有機會再降息兩碼，在這樣的情況之下，美債自然如預期地不斷走強。而美債走強，像國泰金、富邦金這種壽險佔比高的金融類股，就有利多。

同時也因為這波的利率目標基本上是可預期的，暫定就是落在3～3.5左右，那在利率下行空間有限的情況之下，讓美元回到長期平均30元大關，進而縮減了匯損產生。

只要買進的目標明確，知道要的就是配息、要的就是防守，那基本上都還是可以安心持有。

透過配息表現來看，最近一次的配息雖然是調回到0.54的歷史低點，但如果以歷史最低來回推股價的話，其實也都還是可以有9到10%的殖利率。

因此我認為，目前00919的位置確實算是一個進可攻、退可守的點位。

00878國泰永續高股息，明顯從股價表現上就可以看出它相對活潑。

因為現在的位置是處在密集成交區近期最大的地方，同時也是前幾波跌不下去、跟漲不上去的關鍵區域，因此後續價格要能往上走，勢必需要先經過整理，等賣壓消化完、站穩之後，才有機會往上，否則還是會比較傾向等待拉回到下方次多的密集成交區，才是比較安全的切入時機。

以目前來看，雖然00878的前兩大持股也是國泰金跟中信金，但至少在比例配置上它沒有00919那麼多，同時科技股的佔比也是明顯比較高。

這也成就了它為什麼在這波的股價表現上是比00919還要強勢的原因。

回到配息表現上來看的話，雖然00878的配息也是有調降，但很明顯波動的幅度是比00919還要小。換言之，就是它的配息表現會相對穩定，不容易大起大落。

但相對走穩定路線，因此在殖利率的表現上就明顯比00919還要遜色。以目前0.4元去暴力估算的話，大約是落在7%，低於00919的10%。甚至如果再以長期平均的0.3415元去推算的話，則會往下降低到6%。

因此透過這樣相互比較之下，可以發現：如果可以承受多一點配息波動的話，00919有更好的殖利率回報；但如果是期望配息可以每期都穩穩的、不要變動太多，相對保守的00878可能就會是比較適合的選擇。

而股價表現上，主觀認為00919相對來說比較可以滿足進可攻退可守的期待，反觀00878則會需要再多一些時間來去驗證目前的位置是否穩固。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

