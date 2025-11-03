超越0050新組合這時還有望贏正二？他曝「7：3方程式」：00981A+台積電（2330）

粉專《柴柴的理財小天地》近日發文分享一組話題爆紅的投資組合：「超越0050方程式＝00981A＋2330（台積電）」。他笑稱「這堂課不用1萬、也不用10萬，只要一瓶無糖茶」，引來上百名投資人留言交流，形成主動式ETF與權值股搭配的新話題。

《柴柴的理財小天地》在貼文中指出，若以「主動統一台股增長（00981A）」搭配「台積電（2330）」以7：3比例配置，將可同時兼顧主動操作與晶圓龍頭優勢，被戲稱是「超越0050」的理財密碼。

貼文一出立刻掀起熱議，不少網友留言詢問能否免費觀看、或是適合進場的時機。柴柴本人也親自回覆：「當然可以」、「看好就買、不看好就不買」，態度輕鬆又接地氣。

不少網友表示這組合「AI純度超高」、「統包概念完整」；留言區湧入熱烈回覆：「00981A+00982A同天買、天天買，三個月下來981勝982約6%」、「AI純度超高的00981A，不管市場漲跌，該有的它都有」、「我1A+2A已買400張，年底目標1000張！」還有人笑說：「這配方是財富密碼！」

也有投資人持保守態度，提醒主動ETF波動較大，並提出實際疑問：「請問怎麼超越0050正2？」柴柴本人則幽默回覆：「下跌時。」另一位網友則提到：「現在買會不會太高？」顯示市場雖熱，但仍有部分投資人保持觀望。

