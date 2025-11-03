快訊

超越0050新組合這時還有望贏正二？他曝「7：3方程式」：00981A+台積電（2330）

聯合新聞網／ 綜合報導
《柴柴的理財小天地》指出，00981A搭配2330可兼顧主動操作與晶圓龍頭優勢，稱「超越0050」的理財密碼。中央社
《柴柴的理財小天地》指出，00981A搭配2330可兼顧主動操作與晶圓龍頭優勢，稱「超越0050」的理財密碼。中央社

粉專《柴柴的理財小天地》近日發文分享一組話題爆紅的投資組合：「超越0050方程式＝00981A＋2330（台積電）」。他笑稱「這堂課不用1萬、也不用10萬，只要一瓶無糖茶」，引來上百名投資人留言交流，形成主動式ETF與權值股搭配的新話題。

《柴柴的理財小天地》在貼文中指出，若以「主動統一台股增長（00981A）」搭配「台積電（2330）」以7：3比例配置，將可同時兼顧主動操作與晶圓龍頭優勢，被戲稱是「超越0050」的理財密碼。

貼文一出立刻掀起熱議，不少網友留言詢問能否免費觀看、或是適合進場的時機。柴柴本人也親自回覆：「當然可以」、「看好就買、不看好就不買」，態度輕鬆又接地氣。

不少網友表示這組合「AI純度超高」、「統包概念完整」；留言區湧入熱烈回覆：「00981A+00982A同天買、天天買，三個月下來981勝982約6%」、「AI純度超高的00981A，不管市場漲跌，該有的它都有」、「我1A+2A已買400張，年底目標1000張！」還有人笑說：「這配方是財富密碼！」

也有投資人持保守態度，提醒主動ETF波動較大，並提出實際疑問：「請問怎麼超越0050正2？」柴柴本人則幽默回覆：「下跌時。」另一位網友則提到：「現在買會不會太高？」顯示市場雖熱，但仍有部分投資人保持觀望。

案。

◎部分內容獲 柴柴的理財小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

我相信大家一定很納悶，為什麼大盤明明匆匆容容、游刃有餘地不斷創高，但高股息ETF卻是匆匆忙忙、連滾帶爬地沒什麼漲。 今天我們就來分享00878、00919的關鍵區域到底應該如何規劃，以及它們是否真的還值得持有。 首先00919的部分之前我們就分析過非常多次。股價表現上，因為它都沒有突破紅色線的轉勢處，因此就只能持續以震盪格局來做觀察。 而往下的話，我們就一樣留意密集成交區相對突兀的地方，來當作潛在的買盤支撐即可。

粉專《柴柴的理財小天地》近日發文分享一組話題爆紅的投資組合：「超越0050方程式＝00981A＋2330（台積電）」。他笑稱「這堂課不用1萬、也不用10萬，只要一瓶無糖茶」，引來上百名投資人留言交流，

買進400股0056。 00878公布第4季每股配息0.4元，預計2025年12月12日入帳，到2026年1月中旬約5周，這次配息差不多能提供1周買1張0056的底氣。另外，2025年總股息金額

高股息ETF最大的風險在哪裡，答案是「沒有台積電」。 00878今年的表現稍嫌落後，除了「沒有台積電」之外，前2大持股為國泰金跟中信金，合計權重達18%，表現穩定但是漲幅比不上AI族群,也是00878表現落後的原因之一。 「沒有台積電」是所有高息型ETF的通病，也是報酬率不如市值型的主要原因，所以不要都只有買高股息ETF，應該要適當的搭配市值型ETF。 0050已經有超過6成是台積電，還不如直接買台積電，報酬率還會較高。 ETF的精神在於「分散」，00881的分散性明顯優於0050，而且成分股都是科技類股，沒有塑化、水泥、鋼鐵…這些拖油瓶，上市以來的報酬率也打敗0050。 最大的差別是，0050只用市值選股（不管有沒有賺錢），00881則是用有賺錢來選股(近四季累積EPS>0)，可以算是進化版的市值型ETF，勝過0050的報酬率也說明一切。

今年5月掛牌的主動式ETF「統一台股增長（00981A）」表現亮眼，上市短短5個月報酬率高達52.8%，不僅贏過同類主動ETF如00980A、00982A，更超越0050的42.5%。市場熱議：「多給

上周美國科技巨頭財報風光落幕，亮眼數字背後卻揭示出AI時代最關鍵的電力供應瓶頸。隨著人工智慧（AI）的運算需求呈爆炸性成長，資料中心用電量遽增，引爆一場「電力聖戰」。這股強勁的剛性需求，不僅帶動了電力

