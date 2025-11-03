高股息最大風險無台積電！陳重銘「00878股利買00881」：優化整體報酬率

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
高股息ETF因為沒有納入台積電，所以績效大幅落後是執行ETF。台股示意圖／中央社
高股息ETF最大的風險在哪裡，答案是「沒有台積電」。

00878今年的表現稍嫌落後，除了「沒有台積電」之外，前2大持股為國泰金跟中信金，合計權重達18%，表現穩定但是漲幅比不上AI族群，也是00878表現落後的原因之一。

「沒有台積電」是所有高息型ETF的通病，也是報酬率不如市值型的主要原因，所以不要都只有買高股息ETF，應該要適當的搭配市值型ETF。

0050已經有超過6成是台積電，還不如直接買台積電，報酬率還會較高。

ETF的精神在於「分散」，00881的分散性明顯優於0050，而且成分股都是科技類股，沒有塑化、水泥、鋼鐵…這些拖油瓶，上市以來的報酬率也打敗0050。

最大的差別是，0050只用市值選股（不管有沒有賺錢），00881則是用有賺錢來選股(近四季累積EPS>0)，可以算是進化版的市值型ETF，勝過0050的報酬率也說明一切。

00878於10月公告收益分配，每股配發0.4元，以上週五收盤價21.72元計算，單次配息率約1.84%，年化達7.37%。參與除息的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放。

從報酬率的走勢圖來看，00878算是平穩，適合放著領息，但是00881的成長性較佳，最主要的原因是指數選股邏輯有差別，持有的成分股大不相同。同時持有00878跟00881，你的投資組合會更完整。

如果你是00878的投資人，建議還是配置一下00881，可以用00878的股利買進00881，長期投資下來可以優化整體的報酬率。

中庸來說，至少要達到1：1的配置比例，對於積極一點的投資人，可以增加00881的比利。投資不僅是要領股利，也要拿資本利得。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00881國泰台灣科技龍頭

