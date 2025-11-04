快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議006208扣稅。中央社
網友熱議006208扣稅。中央社

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

該網友指出，自己持有006208多年，原打算等快達健保門檻時再轉0050，但今年配息金額遠超預期，粗估配息收入達2.7萬元，確定觸及健保補充保費門檻。由於006208為高配息ETF，他憂心日後持續被課健保費，陷入是否「賣出轉0050」的兩難。此文一出，引發投資人熱議，不少人以實際經驗分析稅務與交易成本差異。

留言區中，有網友詳列成本試算，指出ETF稅金與手續費約0.4%，若為避開配息課健保費而轉換標的，須持續多年才可能回本，建議「後續新資金買0050即可」。也有網友認為006208調降費用與分割時機錯失，導致投資人流失，批評「錯誤政策還拉高配息，讓大家幫政府繳稅」。

多數網友認為「不用轉」，主張持有者可用借券方式暫避健保扣繳，或乾脆視為固定成本，認為重點仍在填息後股價能否再創高。亦有人指出二代健保補充費屬可抵繳項目，明年報稅時可退回部分金額，呼籲不必過度擔心。

也有投資人提出不同思維，建議轉向「不配息的0050連結基金」，或認為此事反映台灣投資人過度偏好高配息商品；另有人提醒，未來若門檻維持2萬元，持股僅逾5.8張即需繳費，呼籲投資人應提前規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

健保 ETF Dcard 006208富邦台50

延伸閱讀

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

00757成立以來績效576%！棒棒「2月開始買已19%」：要有暴跌的心理準備

0052將1拆7⋯該拆前或拆後買？網曝「影響不大」原因

台達電（2308）變弱了？直雲反駁「高檔小跌哪算弱」：依然後勢可期

相關新聞

高股息ETF補漲關鍵曝光！老牛「兩大利多」：00919、00878、0056可望重拾人氣

不卡關 高息ETF扭轉關鍵！ 今年不少投資朋友問：「怎麼高股息ETF都沒動？」老牛老實告訴你，這一波的反轉點，關鍵在這裡... 首先，高息ETF表現不如預期，主因有三： 1.台積電漲了超

0050沒股息怎退休？知美「定期定額30年有望資產破億」：賣股一樣能領錢

市值型ETF賺價差，高股息ETF賺配息。但是要怎麼運用年輕時存下的ETF，幫退休後的自己打造需要的資產現金流？市值型ETF賺價差，所以最直覺的方式就是賣股票換現金；高股息ETF賺配息，就是領股息換現金。 0050元大臺灣50受惠於疫情後晶片需求大增，台積電帶領各家AI電子股領漲，最近5年的年化報酬率高達20.87％。 如果把每年的獲利通通賣掉幫自己打造現金流的話，知美利用0050目前最新的市場價格62.35元計算，想要每個月賣股提款1萬元，需要持有至少9.222張的0050，總投入成本57萬

普發1萬來了 投信法人建議投資ETF累積財富

普發1萬元來了，不少民眾準備迎接雙11購物節大血拼，統一投信表示，可將這筆「全民紅包」視為理財啟動資金，同時投資主動式E...

006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

0052將1拆7⋯該拆前或拆後買？網曝「影響不大」原因

富邦科技ETF（0052）預計於11月19日進行1拆7，消息曝光後引發Dcard股票板熱議。一名網友發文詢問，「一般會在分拆前購入較好，還是分拆後再購入較好？」貼文一出，吸引眾多投資人留言討論，有人認為拆股只是單位調整「其實沒差」，也有網友主張「分拆後流通性提升，反而更有助股價表現」。

00757成立以來績效576%！棒棒「2月開始買已19%」：要有暴跌的心理準備

今年是市值型ETF綻放的一年，自從川普上任以來，跟美股相關的ETF就開始成為話題，定期定額的人數也增加。不過，許多檔老牌的海外型ETF上市很久，以往沒有被注意到，但因為近期績效實在太好，讓投資人在買台股之餘，察覺其實美股也可以加入配置。 以證交所9月定期定額排行，前20大就有5檔海外原型ETF入列，分別是00757、00646、00662、00830和00924。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。