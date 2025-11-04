006208高配息衍生二代健保⋯股民怨：想換0050避稅！

富邦台50（006208）近日公告配息3.448元，引起Dcard投資版網友熱烈討論。一名網友貼出自己的持股截圖顯示，共持有7,930股、帳上報酬率達61.7%，但因高額配息導致須繳納二代健保補充費，讓他直呼「心裡很不是滋味」，並發文詢問是否應轉向購買0050以避稅。該話題隨即吸引眾多投資人回應，討論焦點集中在ETF配息、健保扣費與投資策略間的取捨。

該網友指出，自己持有006208多年，原打算等快達健保門檻時再轉0050，但今年配息金額遠超預期，粗估配息收入達2.7萬元，確定觸及健保補充保費門檻。由於006208為高配息ETF，他憂心日後持續被課健保費，陷入是否「賣出轉0050」的兩難。此文一出，引發投資人熱議，不少人以實際經驗分析稅務與交易成本差異。

留言區中，有網友詳列成本試算，指出ETF稅金與手續費約0.4%，若為避開配息課健保費而轉換標的，須持續多年才可能回本，建議「後續新資金買0050即可」。也有網友認為006208調降費用與分割時機錯失，導致投資人流失，批評「錯誤政策還拉高配息，讓大家幫政府繳稅」。

多數網友認為「不用轉」，主張持有者可用借券方式暫避健保扣繳，或乾脆視為固定成本，認為重點仍在填息後股價能否再創高。亦有人指出二代健保補充費屬可抵繳項目，明年報稅時可退回部分金額，呼籲不必過度擔心。

也有投資人提出不同思維，建議轉向「不配息的0050連結基金」，或認為此事反映台灣投資人過度偏好高配息商品；另有人提醒，未來若門檻維持2萬元，持股僅逾5.8張即需繳費，呼籲投資人應提前規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。