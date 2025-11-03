00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

買進400股0056。

00878公布第4季每股配息0.4元，預計2025年12月12日入帳，到2026年1月中旬約5周，這次配息差不多能提供1周買1張0056的底氣。另外，2025年總股息金額大致確定，比2024年增加5%，所得替代率約160%。

2025年大盤從年初22975點，至4月低點17307點，再到10月底28223點，上下幅度至少20%，相比之下，高股息ETF算是沒有表現。那麼我為何繼續持有高股息ETF，並且執行0056的2年存股馬拉松呢？理由如下：

一、退休金規劃目標

「被動收入大於生活支出」是財務獨立的基本定義，股息屬於被動收入的一種。我的退休金規劃目標是所得替代率100%以上，並且保有相當程度的安全邊際，來達成財務獨立目的。

上面提到2025年股息的所得替代率約160%，表示已經有安全邊際60%，退休前的任務是持續加大安全邊際。因為未來幾十年的股市變化不可知，增加容錯空間，保有財務餘裕與彈性，儘量降低錢不夠用的可能性。

二、體驗熟悉高股息ETF

投資方法與投資標的各有優缺點，優點符合需求，缺點能夠接受，那就可能是適合自己的選擇。

高股息ETF的優點是穩定配息的現金流，缺點是漲幅較小，這是理論上的說法，感覺上適合自己，實際上要體驗過才知道。真的持有幾年去經歷熊市與牛市，慢慢熟悉它的各個方面，與釐清自己真正的想要，有時間可以逐漸調整，讓理想與現實慢慢重合。

就像生活中許多事情的優缺點，知道歸知道，沒有親自體驗過就無法理解。小到網紅推薦美食，大到結婚生小孩，說的頭頭是道是一回事，真的體驗過才能深切瞭解到底是怎麼回事。

三、高股息養市值型的展望

高股息提供一定所得替代率的現金流，其中安全邊際50%至100%就可以了，再多的安全邊際意義不大，反而浪費資產成長性及多繳稅費。

所以規劃未來退休階段，每年領的股息扣掉生活支出後，剩餘的錢拿來投資市值型ETF。讓高股息ETF產生源源不絕的股息，持續養我的退休生活與市值型ETF，達成即使沒有工作收入，總資產仍然持續增長的理想狀態。

舉例而言，若所得替代率160%，用於生活支出90%，剩餘70%拿來投資00924、00757，如此擁有高股息的穩定現金流及市值型的成長性，加速提升資產總值，確保退休財務餘裕，可以好好的樂活過日子。

總之，現階段先心無旁騖跑完存股馬拉松，之後再做他想。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。