00981A上市5個月噴逾50％…比0050多賺一成！網嗨：多給1％經理費也甘願

今年5月掛牌的主動式ETF「統一台股增長（00981A）」表現亮眼，上市短短5個月報酬率高達52.8%，不僅贏過同類主動ETF如00980A、00982A，更超越0050的42.5%。市場熱議：「多給1%費用，換來多賺10%，真的划算嗎？」

00981A自掛牌以來漲勢兇猛，從9.89元一路漲至15塊多，漲幅超過五成。不敗教主陳重銘指出，該ETF能在短時間內擊敗大盤，屬「驚人表現」。雖然費用率達1%，是0050的10倍，但若報酬能高出10%，「多給1%也值得」。

00981A的成分設計中，台積電權重僅9.1%，避免過度集中，代表漲勢並非單一個股拉抬，而是整體持股發動。主動型ETF雖有經理人調整彈性，但也因此具不可預測性。

不少網友興奮留言：「募集就買，現在爽爆中！」、「主動式ETF經理人真的猛！」、「比0050多漲10%，1%管理費真的沒什麼。」也有人認為00981A「可以當資產配置一環」、「趁大跌時加碼更有效」。部分長期投資人則表示，「統一投信的基金體系一向強勢，00981A延續表現合理。」

但也有不少網友潑冷水：「才5個月就吹？來個10年再說吧。」、「多給1%費用，跌的時候也會多賠1%。」有人質疑這波漲幅只是「風口上的豬」，靠台積電行情帶動：「還不如直接買台積電或正二。」也有網友直言：「主動ETF就是收高費用的廣告文，韭菜最愛這種。」、「當初說它垃圾的網紅，現在臉真腫。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。