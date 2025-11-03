被動投資並非 ETF 的專利 達人：紀律最重要

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

全球股市頻創新高，讓投資人一方面想參與市場成長，又擔心追高風險而陷入兩難。此時，被動投資、跟著指數走的策略更受到青睞。「鉅亨買基金」指出，被動投資並非ETF的專利，許多共同基金同樣能提供被動布局的選擇。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，投資市場瞬息萬變，關鍵不在預測漲跌，而在建立適合自己的策略。主動與被動、基金與ETF，都是達成財務目標的不同途徑。透過基金搭配智慧化機制，投資人更能減少情緒干擾，在紀律中保有彈性，讓資產配置更穩健。

張榮仁表示，不論市場漲跌、主動或被動策略，投資關鍵在於能否持續執行紀律操作。基金的一大優勢，是能結合智慧化機制自動執行策略，讓投資更有效率。對不想天天盯盤的投資人而言，是更理想的選擇。

例如，搭配「鉅亨超底王」機制可在市場低點自動加碼，以紀律方式取得更好的長期報酬；結合「鉅寶盆」的母子基金循環配置機制，能讓資金在攻守之間靈活切換，更穩健地達成理財目標；若搭配「鉅亨自由Pay」機制，投資人可依生活需求彈性提領，打造穩定且靈活的現金流，讓基金投資更貼近生活所需。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

