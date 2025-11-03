聯準會降息＋停止縮表 債市利多湧現下優選這類「聰明債 ETF」布局

聯準會再度宣布降息0.25個百分點，將基準利率調整至3.75%至4%的範圍內，這是今年第二次降息，並宣布資產負債表縮減計畫將於12月初結束。由於政府停擺導致大部分官方數據暫停發布，聯準會主席鮑爾指出，依據現有數據與替代指標，扣除關稅影響後，美國通膨率已接近2%目標，同時勞動力市場也正逐步降溫。

會後十年期美國公債殖利率小幅上升十個基點，但利率波動率並未顯著擴大，顯示利率方向趨於明確，市場風險卻有限。預期資金將自避險性質較高的美國公債，轉向收益更具吸引力、違約風險相對可控的投資等級公司債，推升投資等級債需求。

主動富邦動態入息（00982D）經理人黃詩紋指出，隨著利率環境逐步明朗，投資人心態趨於謹慎，不願承擔過高風險。投資等級債對殖利率變化敏感，加上企業獲利穩健、財務結構健全，將持續獲得市場資金青睞。

她進一步強調，債券投資的關鍵在於「選債」。單一企業往往同時發行多檔債券，聰明靈活的主動型ETF具備篩選優勢，不需全盤接受，而能聚焦於較佳收益機會，創造超額報酬。00982D更被市場譽為「聰明債」，是唯一結合匯率避險機制的主動型債券ETF，經理人可因應市場動態調整利率與信用 部位，並靈活運用多元資產與衍生工具，尋找潛力收益來源。

「聰明債」四大特色包括：主動判斷、動態調整、風險控管與策略彈性，讓基金能在瞬息萬變的市場中捕捉超額報酬。近期利多消息持續出現，包含最新通膨數據趨緩、聯準會宣布停止縮表等，均有利債市後市表現。展望未來，美國降息循環雖為債市創造利基，但同時需考量匯率影響，適度採取避險策略，正是主動型ETF相較於被動投資的優勢所在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。