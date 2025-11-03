電不夠用！科技巨頭財報藏隱憂 新能源概念股掀綠金熱潮

上周美國科技巨頭財報風光落幕，亮眼數字背後卻揭示出AI時代最關鍵的電力供應瓶頸。隨著人工智慧（AI）的運算需求呈爆炸性成長，資料中心用電量遽增，引爆一場「電力聖戰」。這股強勁的剛性需求，不僅帶動了電力解決方案與新能源廠商股價狂飆，相關能源ETF更成為繼科技股後，市場資金追逐的新寵兒。

微軟首席執行長納德拉（Satya Nadella）日前在法說會上直言，AI算力的高耗電已是產業最大挑戰，「電源需求」將是未來五年科技業最迫切的基礎建設議題。這番話點出了科技巨頭們的集體焦慮：即便擁有最強大的晶片與演算法，沒有穩定充足的電力，一切都是空談。微亞馬遜、Alphabet等大廠紛紛上調資本支出並強調電力不足。

市場對此反應極為迅速。燃料電池大廠Bloom Energy上週公布第三季財報，營收年增57.1%，遠超市場預期，股價盤後一度狂飆20%，執行長KR Sridhar透露，公司正全力擴產，預計2026年底前產能足以讓年營收較2025年翻上四倍。法人指出，在傳統燃氣渦輪機訂單已排到2029年、核電建設又曠日廢時的背景下，Bloom Energy能在三個月內快速部署的模組化方案，完美切中了市場的燃眉之急。

無獨有偶，太陽能追蹤系統龍頭Nextracker Inc.同樣繳出亮眼成績，第二季營收年增42%，並手握超過50億美元的待處理訂單，顯示再生能源的需求極為強勁。

這股電力熱潮也延燒至ETF市場。根據CMoney統計至10月31日的資料，近三個月以來，除了科技類ETF獨占鰲頭，能源相關ETF的表現同樣驚人。持有個股Bloom Energy、Nextracker Inc.等燃料電池、電源解決方案的「FT潔淨能源」（00899）近三個月漲幅超過32.14%；至於「富邦ESG綠色電力」（00920）也有29.9%，均超越大盤20.76%。

法人分析，相較於股價動輒數十甚至上百元的科技股，這些能源ETF股價多落在13至20元的親民區間，對小資族而言是參與此一趨勢的絕佳機會。專家建議，投資人可透過分批或定期定額方式低價入手，搭上AI帶動的電力需求順風車，在分散風險的同時，享受產業長期成長的紅利。隨著AI應用持續深化，這場由算力引發的電力革命，才正要開始。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。