00981A半年漲57.3％...單月比台積電還兇！柴鼠兄弟：人選也能贏大盤

＊原文時間10月31日。

00981A到底吃了什麼？台積電在10月最後一天繼續創新高達到1525元，最後收在整數1500元，單月漲幅將近15%，今年以來總報酬已突破4成。

更誇張的在主動式家族，00981A在10月漲幅達到15.83%，是本月唯一打敗台積電的ETF，再度拿下本月績效金牌。

00981A在今年5月27日以10元掛牌，10月31日收在15.73元，才5個月的報酬率就已經達到57.3%。

其它主動式ETF包含群益00982A和野村00980A，掛牌以來的報酬率也都逼近5成，當初有參加10元募集抱到現在的，都成為今年的最大贏家。

今年主動ETF似乎已經用實際的績效證明，人為選股也是可以打敗大盤指數，而且人家台積電還買不到10%（截至10月30日為止00981A：8.79%、00982A：4.81％)，等於是單手讓你還打贏。

世界變化得太快，過去不代表未來，所以人啊千萬不要太鐵齒死抱基本教義，隨時保持彈性與open-minded，才能適應AI級別的時代。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。