00713部分賣掉換成0050…不愛高股息ETF了？小犬：跟00919配息月份重疊

這一招一定要學！小犬高股息的調整小秘密

很多人最近問我：「小犬，你是不是不喜歡高股息ETF了？」

其實我不是不愛，而是更愛，只是，愛要用更聰明的方式表現。

我最近確實有在思考調節00713的部位，原因很單純，它跟00919的配息月份重疊，對我而言，那些重複的月份領到的現金，其實沒有太大差別，反而讓資金的運用有點「卡卡的」，所以我乾脆換位思考，把這一些部份的資金挪去買0050。

這一招的重點，不是捨棄高股息，而是讓整體資金更有效率，0050是我現在看好的長期持股之一，當股息陸續入帳時，我就能繼續加碼0050，既保留了現金流，也兼顧了成長。

很多人以為投資就是「越多越好」，但其實真正的技巧在於「配置」，懂得在不同階段調整，讓錢流向更有意義的地方，我沒有離開高股息的懷抱，只是用更好的策略擁有它。

未來每次領到配息，我都會笑著再去買一些0050，因為我知道，那不只是股息的再投入，而是穩定與成長並進的小秘密。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。