006208配3.448元爆爭議！65萬股民息利雙收…卻有人喊「我要的不是息」

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦台50（006208）單次配息創新高3.448元、年化4.54%，65萬股民息利雙收。中央社
富邦台50（006208）宣布下半年配息高達3.448元，創歷史新高，年化配息率約4.54%，讓65.2萬股民又驚又喜。不過，網路上卻掀起激烈論戰，許多投資人直言「不想繳稅」、「配太多會被課健保補充費」，甚至有人狠批：「富邦根本在模仿高股息ETF市值型變味了！」

006208為富邦投信發行的市值型ETF，規模達2869億元，本次配息金額與上半年的0.989元相比，大幅增加近3.5倍。今年度配息總額達4.437元，年增幅超過一倍。由於台積電（2330）股價強勢攻上1500元、006208持股比重達61.79%，推升基金淨值與股息雙漲，10月31日股價更創151.9元新高，讓不少股民享受「息利雙收」。

部分網友認為多配息是好事，「有賺就拿出來配，現金流多一點比較實際」、「2330賺那麼多，配多點合理」、「配息拿來買回ETF，一樣能累積報酬」。也有人認為富邦策略可能是想吸引既喜歡市值型、又愛領息的投資人，「比費用比不過0050，就靠高配息吸人氣」。

批評聲浪也相當大，「配息要繳稅又要補健保，浪費錢」、「我要的成長不是息」、「富邦根本亂搞，市值型不是該追蹤大盤嗎？」不少人表示「寧可改買0050」、「不降費用反而配息，越來越像高息ETF」，更有人直言：「配息只是左手換右手，根本沒實質意義」。

