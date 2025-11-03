0050不如買台積電（2330）或正二？專家：遇大跌確實更吃香...但現在漲多

【文．玩股特派員】

前陣子分享了我用台積電個股取代 0050 的方式，引發不少討論：有些人很糾結，覺得0050就是比較好，單押一檔台積電就是不好。有些人說，風險很重要，寧可少賺，絕不要多賠。也有人問，如果是想承受高一點風險去換取利潤，為什麼不是把台積換成正二？

其實這些討論的出發點的核心，就是「真的有所謂適合所有人的最佳商品／作法嗎？為什麼跟我認為的不一樣？」

但投資真的是沒有標準答案，你很難說什麼是最好的，甚至對你最好的，不一定對我最好；這一年績效最好的標的，不一定是明年最好的標的，看一個月最好的，不一定看半年也是最好。

投資只需要追求兩件事：「適合你的」、「績效相對好的」。這就像是找另一半，我的擇偶條件是要個性好，可以跟我一起同甘共苦，相處要很自在，不會造成我壓力，這樣就很好了，其他優點都是加分用的。

適合比追求極限更重要，有的人心臟大顆，可以槓上加槓，一樣淡定看市場，吃得下睡得著，有的人就沒辦法，別說是開槓了，歐印股市都會晚上睡不好。

所以比起買 0050、買台積電、買正二ETF⋯⋯ 其實都有符合各自需求的商品選項，我分享的是我自己的評估跟適合我的策略，沒有要說服你也跟我一樣。

你覺得買 0050 漲的少，但跌的也少，更適合你，那我當然尊重。因為沒有什麼完美的投資標的，就像沒有什麼完美的老婆一樣。

找你能接受，而且在一起比不在一起更好的，而不是去追求最完美的。找到適合你的標的以後，再來就是找績效相對好的。

因為投資跟績效是分不開的，就算股性很適合你，但績效爛爆，你也不會想要，也不應該去追求。但真的要追到績效最好的嗎？其實也不用，只要找相對好的，時間拉長表現就會不錯。

如何比對績效與評估風險

當然比起單押台積電，0050 作為 ETF 還是有分散風險的作用。

這個觀點我非常贊成，但我整體的配置很分散：有SP500，有Nasdaq，有台積電、台50正二、美債，還有一半左右很抗跌的冷門股。在這樣的配置比歐印 0050 更保守得多，所以我的指數與台積電部位可以稍微積極一點，承受更高一點風險去換取更高的投報率，不然整體績效會拉不上。

台積電近半年的beta值是1.5，代表波動是大盤的1.5倍，大盤漲跌10%，台積電漲跌15%，大盤跌10%。

在適合我的配置下，我做出以台積電取代 0050 的判斷，但如果你沒有同時配置降低波動率的商品，就未必適合選擇歐印 0050 的你。

至於為什麼不是正二，則跟市場位階有關。以回測數據來看，正二的漲幅大約是大盤的1.4 ～1.5 倍，但跌幅是接近 2 倍。

當然這只是某段時間的回測結果，不是任何時間週期都是這樣。以過去十年來說，0050 的還原權息漲幅是 426%，而台50正二的漲幅是1565%，超過0050的三倍。

所以之前相對低檔的時候，我是配置正二更多的，只是因為台股漲多了，漲多就是最大的風險。

從低點漲了超過一萬點的時候，台積電的漲幅跟正二不會差多少，但跌幅有差。如果之後回檔跌很多，我就會反過來把台積電換到正二，因為正二的漲幅更大。

所以現階段對我來說，買台積電比較符合我的需求。但話還是說在前，過去績效不代表未來績效，台積電的beta值是 1.5 是近半年的波動，但未來半年一年也不一定是 1.5，這樣講只是為了好解釋跟好判斷。

