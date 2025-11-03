今年台股誰最賺？0050報酬34％完勝高息ETF、00919慘剩0.7％

今年台股大盤1至10月累計含息報酬率大約22.57%，幾檔熱門ETF的累計報酬率如下：

0052：35.88%

0050：34.43%

00905：26.79%

00922：26.3%

00850：25.38%

0056：12.68%

00878：4.1%

00919：0.73%

今年5月掛牌上市的3檔主動型ETF，上市日起算至10月底止，也有不俗的績效：00981A（57.3%）、00982A（48.76%）、00980A（48.9%）。

AI熱潮持續延燒，帶動台股兇悍的漲勢，而且漲勢似乎尚未停歇。科技型與市值型ETF大放異彩，高息型則是黯淡無光。網路上，棄高息型轉市值型的輿論一時甚囂塵上，版主周遭也有不少人想砍光高股息。版主很不贊成這種 all out 與 all in 的操作策略（除非胸有定見，很清楚知道自己在做什麼），如果想要抓住大盤漲勢，重頭開始建倉市值型ETF會比較穩健。

粗略估算，版主今年1～10月的報酬率稍微贏過大盤，大概25%。請不要再酸版主是自我吹捧，今年25%報酬率真的沒什麼，傻傻投資0050就能取得34.43%的報酬率，版主的25%績效可是遠遠落後0050。

版主今年7月與8月分別執行一次資產調整，砍掉持有多年的拖油瓶，回收兩百多萬資金（實現虧損20幾萬），這些資金平均投入一檔今年3月甫上市的策略市值型ETF和一檔主動型ETF。這兩天撥空回頭檢視這些砍掉的拖油瓶，股價幾乎是原地踏步，而新建倉的兩檔ETF則是搭上多頭順風車，那20幾萬的虧損已彌補，幸好當初狠下心做調整，今年截至目前為止才能有將近25%的績效；如果當初沒調整，今年1～10月的報酬率大概只會剩17%、18%吧。

有些版友質疑：為什麼版主要投資主動型ETF，內扣費用高，長期報酬率必定落後大盤，根本是投信斂財的雞肋商品，為什麼要投資？首先，該主動型ETF佔版主的整體資產比例不到20%，風險可控。其次，長期贏過大盤的主動型共同基金也不少，憑什麼認為主動型ETF一定無法贏過大盤呢。第三，版主也知道什麼是「倖存者偏差」，拿一小部分資金博「倖存者偏差」，想來無傷大雅。第四，投資還是要看最後的報酬率，高費用如果能帶來較高的報酬，那就值得，今年的主動型ETF表現確實優秀（雖然上市時間很短），不辜負高內扣費用。最後，版主還沒有決定這檔主動型ETF的去留，一年後再觀察看看。

台股、美股（甚至全球股市）都有獲利集中科技業的現象。台灣今年第三季出口大幅回升，就是由科技產品強勁的出口帶動，傳產依舊不見起色；美國如果扣除 Mag 7，整體企業獲利將大打折扣。股市也是一樣，一旦剔除科技股，不論台股或美股，漲幅將大大縮減。AI可能會帶來新一波的科技典範轉移，這波典範轉移可能正處於開端，如果版友們想跟上這波趨勢，又怕挑錯個股，那就認份投資市值型ETF，輔以科技型ETF，必定能吃到這波AI紅利。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。