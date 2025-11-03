快訊

台股創新高還能買什麼？股添樂：AI仍是主流、高股息與美債反成新機會

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股1個半月漲破2萬8！《股添樂》點出五大方向：AI續熱、傳產落後補漲、高股息與美債成資產配置關鍵。（中央社）
台股再創歷史新高，指數短短1個半月從2萬5飆上2萬8，許多投資人開始擔心行情過熱，甚至連市值型ETF買盤都出現猶豫。《股添樂 股市新觀點》最新影片指出，就算資產普遍昂貴，市場仍存在五大可佈局方向，從AI延伸產業到全球ETF、高股息與美債，都有不同屬性投資人可參考的機會。

AI仍是主流 但焦點轉向二三線族群

節目指出，雖然科技龍頭估值已在高點，但AI需求仍強勁。當台積電等「老大」接單滿檔，二三線廠如散熱、伺服器ODM、光通訊、記憶體等族群將受惠。近一月來，日月光、國巨、奇鋐、旭隼、華城等漲幅甚至超越龍頭股。主持人強調：「大哥漲多了換二哥漲，高價漲完換低價，市場仍有輪動空間。」

傳產族群有機會落後補漲

若排除科技與金融股，傳產今年幾乎「沒感覺到新高」。但這也代表估值相對便宜，特別是受關稅衝擊的族群，如工具機、汽車維修或重建概念股。主持人提醒：「便宜代表逆風，要挑有題材支撐的，例如戰爭重建、世足賽或關稅緩和，才有機會反彈。」

全球ETF分散風險、平衡報酬

股添樂建議，當台股估值高企，投資人可考慮全球化配置，參與落後補漲行情。例如美國VT、VWI、WSML等ETF，分散投資已開發與新興市場，有效降低波動。「這不是追報酬，是在高點市場中降低風險。」

高股息ETF被低估 反成穩定配置選項

雖然今年高股息ETF表現普遍落後，但他認為「少賠就是賺」。如0056、00919、00946等商品多為低波動或品質型選股，雖然短期不受青睞，但空頭時期往往勝過大盤。股添樂提醒：「當資產到一定水準後，重點是穩健成長，不是極致報酬。」

美債與投資級公司債回歸舞台

被「鞭最慘」的美債，如今殖利率已穩在3.5%至4%以上，投資級公司債殖利率甚至達6%。他舉例：「群益ESG投等債20+（00937B）殖利率約6%、漲幅約15%；國泰10Y+金融債（00933B）殖利率5.3%、漲幅約13%。」若想避開匯率風險，短天期美債或新台幣高利活存（約2%）也可納入保守配置。

台股雖屢創新高，但市場結構並非全面泡沫。AI輪動、傳產修復、全球分散與高息債配置，反而為不同屬性投資人提供佈局彈性。短線不盲追、高點不恐慌，能調整心態、理解資產週期的人，才是真正能在多頭尾聲仍站得穩的投資者。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00946群益科技高息成長

